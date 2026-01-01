ติดตั้ง ClickHouse ในคลิกเดียว
ฐานข้อมูล OLAP แบบคอลัมน์โอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาสำหรับการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์บนข้อมูลหลายพันล้านแถว ด้วยความหน่วงในการสืบค้นระดับมิลลิวินาที
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ClickHouse
ClickHouse เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบคอลัมน์โอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ — เพื่อเรียกใช้การคิวรีแบบรวมข้อมูลจากข้อมูลหลายพันล้านแถวได้ในระดับมิลลิวินาที โดยไม่ต้องใช้คิวบ์ที่คำนวณไว้ล่วงหน้าหรือมุมมองที่สร้างขึ้นจริง เดิมพัฒนาโดย Yandex และปัจจุบันดูแลโดย ClickHouse Inc. ซึ่งขับเคลื่อนแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล แบ็กเอนด์สำหรับการตรวจสอบ และไปป์ไลน์เหตุการณ์ผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่างๆ ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึง Cloudflare, Uber และ eBay
การโฮสต์ ClickHouse ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้แบ็กเอนด์แอปพลิเคชัน แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมือตรวจสอบมีเลเยอร์การคิวรีประสิทธิภาพสูงสำหรับข้อมูลบันทึก เมตริก เหตุการณ์ผู้ใช้ และเวิร์กโหลดแบบอนุกรมเวลา Play UI ที่มาพร้อมในตัวมีอินเทอร์เฟซการคิวรีบนเบราว์เซอร์ เพื่อให้นักวิเคราะห์สามารถเขียน SQL ได้โดยไม่ต้องติดตั้งไคลเอนต์เดสก์ท็อป
ฟีเจอร์หลักของ ClickHouse
ที่เก็บข้อมูลแบบคอลัมน์
การบีบอัดข้อมูลแบบคอลัมน์และการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ช่วยให้อัตราส่วนการบีบอัดข้อมูลสูงขึ้น 10 ถึง 100 เท่า และทำให้การเรียกใช้คิวรีรวมข้อมูลเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลแบบแถว
ตระกูลเอนจิน MergeTree
เอนจินตารางเฉพาะทางสำหรับอนุกรมเวลา ข้อมูลจำลอง การรวมผลรวม และเวิร์กโหลดกราฟ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นตามกรณีการใช้งาน
Play UI ในตัว
รันคิวรี SQL แบบเฉพาะกิจได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ที่ /play พร้อมการเน้นไวยากรณ์ ประวัติคิวรี และการแสดงผลลัพธ์
Materialized views
ตารางที่รวมข้อมูลไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการบำรุงรักษาแบบเพิ่มขึ้นทีละน้อย ช่วยให้คุณสามารถตอบสนองการสอบถามข้อมูลจากแดชบอร์ดจากข้อมูลหลายพันล้านแถวได้ด้วยความหน่วงต่ำกว่าหนึ่งวินาที
แบบกระจายและจำลอง
การรองรับแบบเนทีฟสำหรับการทำชาร์ดดิ้งข้ามโหนดและการจำลองตารางเพื่อความพร้อมใช้งานสูงโดยไม่ต้องใช้บริการประสานงานภายนอก
ทำไมจึงเรียกใช้ ClickHouse บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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