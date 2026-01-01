ติดตั้ง ChiefOnboarding ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการเริ่มต้นใช้งานพนักงาน ที่ทำให้เวิร์กโฟลว์ HR และการผสานรวมกับ Slack สำหรับพนักงานใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ChiefOnboarding
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ChiefOnboarding
ChiefOnboarding เป็นแพลตฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานพนักงานแบบโอเพนซอร์สฟรี ที่ช่วยให้ทีม HR และผู้จัดการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานพนักงานใหม่ทั้งหมด — ตั้งแต่รายการตรวจสอบก่อนการเริ่มต้นใช้งาน การจัดเตรียมบัญชี และการมอบหมายงาน พนักงานใหม่สามารถดำเนินการเริ่มต้นใช้งานได้ผ่านเว็บพอร์ทัล หรือโดยตรงผ่าน Slack bot ทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะทำงานที่ใด
การโฮสต์ ChiefOnboarding บน VPS ของคุณเองช่วยให้ข้อมูลพนักงานที่ละเอียดอ่อนอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อที่นั่งและไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการ รองรับหลายภาษาและเขตเวลา ทำให้ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่กระจายตัวและทีมระหว่างประเทศ
ฟีเจอร์หลักของ ChiefOnboarding
เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
ทริกเกอร์งาน การแจ้งเตือน และการจัดเตรียมบัญชีโดยอัตโนมัติ ตามเหตุการณ์สำคัญในการเริ่มต้นใช้งานและไทม์ไลน์ที่กำหนดค่าได้
การเชื่อมต่อ Slack bot
พนักงานใหม่สามารถทำงานให้เสร็จและเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยตรงภายใน Slack โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้เว็บพอร์ทัลอื่น
ลำดับการเตรียมตัวล่วงหน้า
เริ่มต้นกระบวนการปฐมนิเทศก่อนวันแรกของการทำงาน ด้วยรายการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานอัตโนมัติ และการสื่อสารต้อนรับ
รองรับหลายภาษา
ให้บริการทีมงานที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกและทีมงานระหว่างประเทศ ด้วยการรองรับหลายภาษาในตัว และการจัดตารางเวลาที่คำนึงถึงเขตเวลา
การติดตามงานและทรัพยากร
มอบหมายงาน แชร์เอกสาร และติดตามความคืบหน้าตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดจากแดชบอร์ดเดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ ChiefOnboarding บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม