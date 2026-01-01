ติดตั้ง changedetection.io ในคลิกเดียว
เครื่องมือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อเนื้อหา ราคา หรือองค์ประกอบของหน้าเว็บมีการอัปเดต
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ changedetection.io
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย changedetection.io
changedetection.io เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบเว็บไซต์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ที่ตรวจจับและแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหน้าเว็บใดๆ — ตั้งแต่การอัปเดตเนื้อหา ความผันผวนของราคา ไปจนถึงการเติมสต็อกสินค้าและการแก้ไขกฎระเบียบ มันก้าวข้ามการตรวจสอบ Uptime ทั่วไป โดยให้คุณกำหนดเป้าหมายองค์ประกอบหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงด้วย CSS selectors, XPath, JSONPath หรือการเลือกด้วยภาพ และใช้เบราว์เซอร์ Playwright Chrome ในตัวเพื่อตรวจสอบหน้าเว็บที่แสดงผลด้วย JavaScript และเว็บไซต์ที่ต้องเข้าสู่ระบบ
การโฮสต์ด้วยตนเองทำให้เป้าหมายการตรวจสอบของคุณ ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง และข้อมูลการแจ้งเตือน เป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อหน้าหรือต่อการตรวจสอบ ไม่ว่าคุณจะตรวจสอบเว็บไซต์จำนวนเท่าใดหรือบ่อยแค่ไหนก็ตาม
ฟีเจอร์หลักของ changedetection.io
การสนับสนุนหน้า JavaScript
เบราว์เซอร์ Playwright แบบบูรณาการแสดงผลแอปพลิเคชันหน้าเดียวแบบไดนามิกและจัดการขั้นตอนการเข้าสู่ระบบที่เครื่องมือตรวจสอบ HTTP พื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงได้
การกำหนดเป้าหมายองค์ประกอบที่แม่นยำ
ตัวเลือก CSS XPath JSONPath และการเลือกด้วยภาพ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาที่สำคัญได้อย่างแม่นยำ แทนที่จะเป็นทั้งหน้า
การแจ้งเตือนราคาและสินค้าเข้าใหม่
ตั้งค่าเกณฑ์ราคาและทริกเกอร์คีย์เวิร์ด เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนเท่านั้น เมื่อราคาสินค้าลดลงต่ำกว่าราคาเป้าหมายของคุณ หรือสินค้ากลับมามีในสต็อก
70+ ช่องทางการแจ้งเตือน
ส่งการแจ้งเตือนไปยัง Discord, Slack, Telegram, อีเมล, เว็บฮุก และบริการอื่นๆ อีกมากมายผ่านไลบรารี Apprise โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
ประวัติการเปลี่ยนแปลงพร้อมมุมมอง Diff
ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบจะถูกจัดเก็บและเน้นให้เห็นด้วยภาพ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและเมื่อใด โดยไม่ต้องกลับไปที่หน้าเดิม
ทำไมจึงเรียกใช้ changedetection.io บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม