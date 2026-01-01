ติดตั้ง Collabora Online ในคลิกเดียว
ชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งใช้ LibreOffice เป็นหลัก ที่ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอร่วมกันได้ในเบราว์เซอร์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Collabora Online
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Collabora Online
Collabora Online เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ที่โฮสต์เอง ซึ่งใช้เทคโนโลยี LibreOffice และทำงานได้ทั้งหมดในเบราว์เซอร์ ทีมสามารถเปิดเอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ได้โดยตรงจากแอปจัดเก็บไฟล์ เช่น Nextcloud, Seafile หรือ Pydio Cells และแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมเคอร์เซอร์แบบสด, ความคิดเห็น, การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการดูตัวอย่างได้ทันที — โดยไม่จำเป็นต้องมีไคลเอนต์เดสก์ท็อป, Microsoft 365 หรือ Google Workspace
การโฮสต์ Collabora บน VPS ของคุณเองจะช่วยให้เอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอทุกชิ้นอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม จับคู่กับแอปจัดเก็บไฟล์ใดก็ได้ในแค็ตตาล็อกนี้ เพื่อให้ทีมของคุณมีโซลูชันทดแทนชุดโปรแกรมสำนักงานบนคลาวด์แบบ On-premise ที่สมบูรณ์แบบ พร้อมความเข้ากันได้ของรูปแบบไฟล์อย่างเต็มที่ และไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
ฟีเจอร์หลักของ Collabora Online
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ Word Excel หรือ PowerPoint ไฟล์เดียวกันพร้อมกัน ด้วยเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และการซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันที
ความเข้ากันได้กับ Microsoft Office
เปิดและบันทึกไฟล์ .docx, .xlsx และ .pptx ได้โดยไม่มีการสูญเสียจากการแปลง ด้วยการแสดงผลรูปแบบ OOXML แบบเนทีฟของ LibreOffice
ผสานรวมกับที่เก็บไฟล์
เชื่อมต่อกับ Nextcloud Seafile Pydio Cells และไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ WOPI อื่นๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ ในแอปพลิเคชันโฮสต์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความคิดเห็น
ตรวจสอบเอกสารด้วยโหมดติดตามการเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นแบบอินไลน์ คำแนะนำ และประวัติเวอร์ชันที่คุ้นเคยจากชุดโปรแกรมสำนักงานบนเดสก์ท็อป
ใช้กับมือถือและแท็บเล็ตได้
อินเทอร์เฟซตัวแก้ไขที่ปรับให้เหมาะกับการสัมผัส ใช้งานได้บนโทรศัพท์ แท็บเล็ต และ Chromebook เพื่อให้ผู้ร่วมให้ข้อมูลสามารถแก้ไขได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Collabora Online บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม