ติดตั้ง Black Candy ในคลิกเดียว
เซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลงที่โฮสต์เอง พร้อมเว็บเพลเยอร์ที่สะอาดตา และแอปมือถืออย่างเป็นทางการ สำหรับคอลเลกชั่นเพลงส่วนตัวของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Black Candy
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Black Candy
Black Candy คือเซิร์ฟเวอร์สตรีมเพลงแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง ซึ่งเปลี่ยนคอลเลกชันเสียงส่วนตัวของคุณให้เป็นบริการสตรีมมิ่งส่วนตัวที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ใดก็ได้หรือแอปมือถืออย่างเป็นทางการ มันจะสแกนคลังเพลงของคุณ อ่านข้อมูลเมตาและปกอัลบั้ม และนำเสนอทุกอย่างผ่านเว็บเพลเยอร์ที่สะอาดตาและตอบสนองได้ดี พร้อมเพลย์ลิสต์ ค้นหา และบัญชีผู้ใช้หลายคน
ต่างจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเชิงพาณิชย์ Black Candy เก็บทุกเพลง เพลย์ลิสต์ และพฤติกรรมการฟังไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเป็นเจ้าของ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก ไม่มีแคตตาล็อกที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และไม่มีการบีบอัดไฟล์คุณภาพสูงของคุณ — มีเพียงเพลงของคุณเองเท่านั้น ที่สตรีมด้วยคุณภาพสูงสุดจาก VPS ของคุณไปยังทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้
ฟีเจอร์หลักของ Black Candy
การสตรีมเพลงส่วนตัว
สตรีมคอลเลกชันของคุณเองจากเบราว์เซอร์ใดก็ได้หรือแอปมือถืออย่างเป็นทางการ พร้อมปกอัลบั้มแบบเต็ม เมตาดาตา และค้นหา
บัญชีผู้ใช้หลายคน
ให้ผู้ฟังแต่ละคนมีล็อกอิน เพลย์ลิสต์ และประวัติการฟังของตนเอง ในขณะที่แชร์ไลบรารีเดียวบนเซิร์ฟเวอร์เดียว
การแปลงรหัสแบบทันที
แปลงไฟล์เสียงโดยอัตโนมัติเป็นบิตเรตที่สามารถสตรีมได้ เพื่อให้การเล่นราบรื่นบนการเชื่อมต่อที่ช้าหรือมือถือ โดยไม่เปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับ
เพลย์ลิสต์และการค้นหา
สร้างเพลย์ลิสต์แบบกำหนดเองหรือแบบอัจฉริยะ และค้นหาศิลปิน อัลบั้ม หรือเพลงใดก็ได้ทันที ด้วยการค้นหาข้อความแบบเต็มที่รวดเร็ว
ความเป็นเจ้าของข้อมูลเต็มรูปแบบ
เพลง เพลย์ลิสต์ และข้อมูลการฟังของคุณจะยังคงอยู่ใน VPS ของคุณ — ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ไม่มีการติดตาม และไม่มีแค็ตตาล็อกที่หายไป
ทำไมจึงเรียกใช้ Black Candy บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม