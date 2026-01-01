ติดตั้ง Apache Solr ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มค้นหาโอเพนซอร์สระดับองค์กรที่ขับเคลื่อนการค้นหาแบบเต็มข้อความ การนำทางแบบแบ่งหมวดหมู่ และการจัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์สำหรับทุกแอปพลิเคชัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Solr
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Solr
Apache Solr เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาแบบโอเพนซอร์สที่ผ่านการทดสอบมาอย่างดี สร้างขึ้นบน Apache Lucene ซึ่งองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกใช้งานอยู่ สามารถจัดการการค้นหาข้อความเต็ม การเรียกดูแบบแบ่งหมวดหมู่ การเน้นผลลัพธ์ การค้นหาเชิงพื้นที่ และการจัดการเอกสารที่หลากหลาย ทั้งหมดนี้ผ่าน REST API ที่ทำงานได้กับทุกภาษาหรือเฟรมเวิร์ก
การโฮสต์ Solr บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้คุณควบคุมโครงสร้างพื้นฐานการค้นหา ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการปรับแต่งประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการค้นหาหรือการผูกขาดจากผู้จำหน่าย ไม่ว่าคุณจะต้องการการค้นหาในเว็บไซต์ การค้นหาผลิตภัณฑ์อีคอมเมิร์ซ หรือการดึงข้อมูลเอกสารขององค์กร ระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสคีมาที่ปรับขยายได้ของ Solr ทำให้เป็นรากฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ฟีเจอร์หลักของ Apache Solr
ค้นหาแบบเต็มข้อความ
การวิเคราะห์ข้อความที่ขับเคลื่อนโดย Lucene ด้วยการแยกโทเค็น การตัดคำ คำพ้องความหมาย และการปรับแต่งความเกี่ยวข้อง ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำในชุดเอกสารขนาดใหญ่
การนำทางแบบกรอง
การจัดกลุ่มแบบเนทีฟช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลตามหมวดหมู่ ราคา วันที่ หรือฟิลด์ที่จัดทำดัชนีไว้ — ซึ่งเป็นกลไกมาตรฐานที่อยู่เบื้องหลังอินเทอร์เฟซอีคอมเมิร์ซและการกรองเนื้อหา
การจัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์
เอกสารที่ถูกส่งไปยังดัชนีจะสามารถค้นหาได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่งรองรับการค้นหาแบบใกล้เคียงเรียลไทม์สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการผลลัพธ์ที่อัปเดตใหม่
การจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง
การผสานรวม Apache Tika ในตัวจะแยกและจัดทำดัชนีข้อความโดยอัตโนมัติจากไฟล์ PDF, เอกสาร Word, HTML และรูปแบบไฟล์อื่นๆ อีกกว่าพันรูปแบบ
REST API
ค้นหาและอัปเดตดัชนีผ่าน HTTP ด้วยการตอบกลับแบบ JSON, XML หรือ CSV — ไม่จำเป็นต้องใช้ไลบรารีไคลเอ็นต์เฉพาะของ Solr เพื่อรวมเข้ากับสแต็กใดก็ได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Solr บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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