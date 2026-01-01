ติดตั้ง agentmemory ในคลิกเดียว
โอเพนซอร์สเซิร์ฟเวอร์หน่วยความจำถาวรสำหรับเอเจนต์การเขียนโค้ด AI — บันทึก บีบอัด และเรียกคืนบริบทอย่างเงียบๆ ในทุกเซสชัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ agentmemory
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย agentmemory
agentmemory คือหน่วยความจำถาวรแบบโอเพนซอร์สสำหรับเอเจนต์ AI ที่ใช้โค้ดและไคลเอนต์ที่เข้ากันได้กับ MCP มันจะบันทึกอย่างเงียบๆ ว่าเอเจนต์ของคุณทำอะไรในแต่ละเซสชัน บีบอัดเป็นหน่วยความจำที่ค้นหาได้ และแทรกบริบทที่ถูกต้องลงในเซสชันถัดไป เพื่อให้คุณไม่ต้องอธิบายสถาปัตยกรรมซ้ำๆ ค้นพบข้อบกพร่องเดิมๆ ซ้ำๆ และสอนการตั้งค่าเดิมๆ ซ้ำๆ
สร้างขึ้นบนเอนจิน iii ด้วยไปป์ไลน์การรวมข้อมูล 4 ระดับ และการค้นหาแบบไฮบริด BM25 เวกเตอร์ และกราฟ agentmemory มีความแม่นยำในการดึงข้อมูลถึง 95.2% ในการทดสอบ LongMemEval-S ในขณะที่ลดโทเค็นบริบทลงประมาณ 92% การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเอง ช่วยให้บันทึกเซสชัน หน่วยความจำ และประวัติการเล่นซ้ำ อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โดยไม่มีคลาวด์ของผู้จำหน่าย หรือการคิดค่าบริการต่อเอเจนต์
ฟีเจอร์หลักของ agentmemory
การค้นหาแบบไฮบริด
รวม BM25 คีย์เวิร์ด เวกเตอร์หนาแน่น และการดึงข้อมูลจากกราฟความรู้ ผ่านการผสาน RRF เพื่อให้เอเจนต์ค้นหาหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าคุณจะจำวลีที่ตรงกันได้ หรือเพียงแค่แนวคิด
การบันทึกอัตโนมัติ
ฮุก 12 ตัวสำหรับ Claude Code และ 6 ตัวสำหรับ Codex CLI จะบันทึกพรอมต์ การเรียกใช้เครื่องมือ และผลลัพธ์ โดยไม่ต้องมีการเรียกใช้การบันทึกด้วยตนเอง — ความทรงจำจะสะสมขึ้นมาจากการทำงานตามปกติ
ใช้งานได้กับเอเจนต์ทุกคน
เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องรองรับ MCP REST และ stdio ดังนั้น Claude Code Cursor Codex Gemini CLI Hermes OpenClaw Cline Goose Aider และไคลเอนต์ MCP ใดๆ จึงใช้ memory pool เดียวกัน
การเล่นซ้ำเซสชัน
ทุกเซสชันที่บันทึกไว้สามารถเล่นซ้ำได้ในโปรแกรมดูในตัว พร้อมฟังก์ชันเล่น หยุดชั่วคราว ควบคุมความเร็ว และปุ่มลัดบนคีย์บอร์ด เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดว่าเอเจนต์ทำอะไรและทำไม
วงจรชีวิต 4 ระดับ
ไปป์ไลน์การรวมข้อมูลจะจัดลำดับข้อมูลสังเกตการณ์จากระยะสั้นไปสู่ระยะยาว ใช้การลดทอน และลบหน่วยความจำที่ล้าสมัยโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ดัชนียังคงมีขนาดเล็กและการเรียกคืนข้อมูลยังคงแม่นยำ
ทำไมจึงเรียกใช้ agentmemory บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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