ติดตั้ง Countly ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว สำหรับติดตามเส้นทางของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อป
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Countly
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Countly
Countly เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์และสร้างการมีส่วนร่วมแบบโอเพนซอร์สที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งทีมงานหลายพันทีมให้ความไว้วางใจในการติดตามประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันมือถือ เว็บ เดสก์ท็อป และ IoT สถาปัตยกรรมแบบปลั๊กอินช่วยให้คุณเปิดใช้งานเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการได้ — ตั้งแต่การติดตามเซสชันและการรายงานข้อขัดข้อง ไปจนถึงการแจ้งเตือนแบบพุชและการกำหนดค่าระยะไกล — โดยไม่ทำให้การปรับใช้ของคุณยุ่งยาก
การโฮสต์ Countly ด้วยตัวเองช่วยให้คุณเป็นเจ้าของข้อมูลการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สาม ไม่มีข้อจำกัดในการสุ่มตัวอย่าง และไม่มีการคิดราคาต่อเหตุการณ์ เรียกใช้บน VPS ของคุณเองเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด และปฏิบัติตามข้อกำหนด GDPR และการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัว
ฟีเจอร์หลักของ Countly
การติดตามข้ามแพลตฟอร์ม
รวบรวมเซสชัน กิจกรรม และเส้นทางของผู้ใช้จากแอปพลิเคชันบนมือถือ (iOS Android) เว็บ และเดสก์ท็อป โดยใช้ SDK อย่างเป็นทางการสำหรับ React Native, Flutter, Unity และอื่นๆ
การรายงานข้อผิดพลาด
ตรวจจับและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและข้อขัดข้องในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมด้วย Stack Trace แบบเต็ม และจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไข
การแจ้งเตือนแบบพุช
ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชที่ตรงกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ใช้ iOS และ Android โดยตรงจากแดชบอร์ด พร้อมการแบ่งกลุ่มเป้าหมายและการติดตามการส่ง
การกำหนดค่าระยะไกล
อัปเดตพฤติกรรมของแอปแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องออกเวอร์ชันใหม่ โดยใช้คู่คีย์-ค่าการกำหนดค่าระยะไกลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ
ศูนย์รวมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
จัดการความยินยอม GDPR และคำขอของเจ้าของข้อมูล — รวมถึงการส่งออกข้อมูลและการลบข้อมูล — จากอินเทอร์เฟซในตัวเพียงหนึ่งเดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ Countly บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม