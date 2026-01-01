ติดตั้ง Casibase ใน 1 คลิก
ฐานความรู้ AI แบบโอเพนซอร์สและแพลตฟอร์มแชทที่ขับเคลื่อนด้วย LLM สำหรับสร้างผู้ช่วยเฉพาะทาง
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Casibase
Casibase เป็นแพลตฟอร์มจัดการความรู้และแชทบอท AI แบบโอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้องค์กรสร้างผู้ช่วยเฉพาะทางโดยใช้ข้อมูลองค์กรจริงเป็นพื้นฐาน ผสานรวมการนำเข้าเอกสารแบบอิงการฝัง (embedding-based document ingestion) พร้อมรองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลายตัว รวมถึง ChatGPT Claude Llama 3 และ DeepSeek เพื่อให้ทีมสามารถสอบถามฐานความรู้ของตนเองได้ผ่านอินเทอร์เฟซแชทภาษาธรรมชาติ โดยไม่ต้องส่งเอกสารดิบไปยังบริการของบุคคลที่สาม
การโฮสต์ Casibase บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้เอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์ ประวัติการสนทนา และคีย์ API ของโมเดล อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ สแต็กนี้มาพร้อมกับ MySQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร และผสานรวมกับ Casdoor สำหรับการยืนยันตัวตนระดับองค์กร รวมถึง GitHub Google และผู้ให้บริการ OAuth แบบกำหนดเอง
ฟีเจอร์หลักของ Casibase
รองรับ LLM แบบหลายโมเดล
เชื่อมต่อกับ ChatGPT Claude Llama 3 DeepSeek R1 และโมเดล HuggingFace เพื่อให้คุณสามารถสลับหรือเปรียบเทียบผู้ให้บริการโดยไม่ต้องนำเข้าฐานความรู้ของคุณใหม่
การเรียกค้นแบบ Embedding
เอกสารจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยและฝังในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล ทำให้สามารถค้นหาเชิงความหมายที่แสดงผลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบริบท แทนที่จะเป็นการจับคู่คำสำคัญ
การยืนยันตัวตนขององค์กร
การผสานรวม Casdoor ให้บริการการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวด้วย GitHub, Google และผู้ให้บริการ OAuth ระดับองค์กร พร้อมการควบคุมสิทธิ์แบบละเอียดทั่วทั้งแหล่งเก็บข้อมูลความรู้
อินเทอร์เฟซหลายภาษา
เว็บ UI มาพร้อมกับการรองรับ 12 ภาษา ทำให้ทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องทำงานแปลเพิ่มเติม
การเข้าถึงสินทรัพย์ระยะไกล
การรองรับโปรโตคอล RDP VNC และ SSH ในตัว ช่วยให้คุณสามารถแนบโครงสร้างพื้นฐานระยะไกลเป็นสินทรัพย์ความรู้ ควบคู่ไปกับเอกสารและประวัติการแชท
ทำไมจึงเรียกใช้ Casibase บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม