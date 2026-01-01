ติดตั้ง Agenta ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์ม LLMOps แบบโอเพนซอร์สที่รวมการทำ Prompt Engineering การประเมินผล และการตรวจสอบไว้ในพื้นที่ทำงานแบบครบวงจร
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Agenta
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Agenta
Agenta เป็นแพลตฟอร์ม LLMOps แบบครบวงจรที่รวบรวมเวิร์กโฟลว์สำหรับการนำแอปพลิเคชัน LLM ไปใช้งานจริง ทีมงานใช้เพื่อปรับปรุง prompts ใน playground แบบเปรียบเทียบเคียงข้างกัน จัดการเวอร์ชันการกำหนดค่า เรียกใช้การประเมินอัตโนมัติกับชุดทดสอบ และติดตามคำขอแบบเรียลไทม์พร้อมการตรวจสอบที่สมบูรณ์ ทั้งหมดนี้ทำได้จากอินเทอร์เฟซเดียวกัน
การโฮสติ้งด้วยตนเองบน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ prompts evaluation datasets และ trace data อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม ไม่มี per-seat fees no token quotas on traces และมีอิสระเต็มที่ในการผสานรวมผู้ให้บริการ LLM ใดก็ได้ ผ่าน SDK และบริการพร็อกซีที่ให้มา
ฟีเจอร์หลักของ Agenta
พร้อมท์เพลย์กราวด์
เปรียบเทียบพรอมต์แบบเคียงข้างกันในโมเดลและพารามิเตอร์ต่างๆ ในพื้นที่ทดลองแบบภาพ จากนั้นเลื่อนขั้นตัวเลือกที่ชนะไปยังการกำหนดค่าที่มีการกำหนดเวอร์ชัน
การประเมินอัตโนมัติ
เรียกใช้พรอมต์กับชุดทดสอบโดยใช้ตัวประเมินผลในตัวหรือโค้ดที่กำหนดเอง เพื่อประเมินความถูกต้อง ความคล้ายคลึง และการถดถอย ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
LLM การสังเกตการณ์
ติดตามทุกคำขอผ่านสแปนที่ซ้อนกัน พร้อมเมตริกอินพุต เอาต์พุต ความหน่วง และต้นทุนแบบเต็ม สำหรับผู้ให้บริการ LLM หรือเฟรมเวิร์กใดๆ
การกำหนดเวอร์ชันพร้อมท์
จัดการการกำหนดค่าพร้อมท์เป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีการกำหนดเวอร์ชัน พร้อมด้วยสภาพแวดล้อม การย้อนกลับ และรีจิสทรีที่แยกพร้อมท์ออกจากโค้ดแอปพลิเคชัน
ไม่ขึ้นกับเฟรมเวิร์ก
SDKs และการติดตามที่เข้ากันได้กับ OpenTelemetry ผสานรวมกับ LangChain LlamaIndex OpenAI Anthropic และสแต็ก LLM อื่นๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ Agenta บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม