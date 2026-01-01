Deploy Cal.com in one click installation.
Open-source scheduling platform for booking meetings with calendar sync, payments, and full data ownership.
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cal.com
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cal.com
Cal.com is the open-source alternative to Calendly, giving individuals and businesses complete control over their scheduling infrastructure. With calendar integrations across Google, Outlook, and Apple, built-in video conferencing, Stripe payment processing, and white-label customization, it covers the full range of professional booking needs in one platform.
Self-hosting Cal.com on your VPS eliminates per-user subscription costs, keeps sensitive scheduling and client data under your control, and gives you the freedom to customize booking pages, workflows, and integrations without platform restrictions.
ฟีเจอร์หลักของ Cal.com
Calendar Sync
Connects with Google Calendar, Outlook, and Apple Calendar to prevent double-booking across all your accounts automatically.
Payment Collection
Accept fees during the booking process through native Stripe integration, removing the need for separate invoicing tools.
White-Label Booking Pages
Fully branded booking pages embed directly on your website so clients never leave your domain during the scheduling experience.
Team Scheduling
Round-robin distribution and collective availability make it easy to route meetings to the right team member automatically.
Workflow Automation
Webhooks, email reminders, and SMS notifications reduce no-shows and keep both parties informed without manual follow-up.
ทำไมจึงเรียกใช้ Cal.com บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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