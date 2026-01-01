ติดตั้ง Cassandra Reaper ในคลิกเดียว
ตัวกำหนดเวลาการซ่อมแซมแบบรวมศูนย์และเว็บ UI สำหรับการรักษาสภาพคลัสเตอร์ Apache Cassandra ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกัน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cassandra Reaper
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cassandra Reaper
Cassandra Reaper เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับจัดการการซ่อมแซม Apache Cassandra ทั่วทั้งคลัสเตอร์แบบศูนย์ข้อมูลเดียวและหลายไซต์ สร้างขึ้นครั้งแรกที่ Spotify และดูแลโดย The Last Pickle Reaper จะแบ่งการซ่อมแซมขนาดใหญ่เป็นหน่วยย่อยที่จัดการได้ ดำเนินการซ่อมแซมเหล่านั้นอย่างเหมาะสมในแต่ละโหนด และกลับมาทำงานต่อได้อย่างปลอดภัยหลังจากเกิดข้อผิดพลาด — โดยแทนที่สคริปต์ nodetool ที่ทำงานด้วย cron ซึ่งเปราะบาง ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีสถานะและตรวจสอบได้
การโฮสต์ Reaper ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมี Control Plane เฉพาะ พร้อมด้วย web UI REST API และ metrics endpoint การติดตั้งนี้จะรวมโหนด Apache Cassandra ไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กำหนดเวลา และดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที จากนั้นลงทะเบียนคลัสเตอร์การผลิตเพิ่มเติมผ่าน JMX ได้ตามต้องการ
ฟีเจอร์หลักของ Cassandra Reaper
การซ่อมแซมแบบแบ่งส่วน
แบ่งการซ่อมแซมออกเป็นช่วงเล็กๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสมในแต่ละโหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดคลัสเตอร์
การจัดตารางเวลาซ่อมแซม
กำหนดการซ่อมแซมที่เกิดซ้ำสำหรับแต่ละ keyspace โดยสามารถกำหนดค่าความเข้มข้น การทำงานแบบขนาน และจำนวนเซกเมนต์ได้
การควบคุมหลายคลัสเตอร์
ลงทะเบียนและจัดการการซ่อมแซมสำหรับคลัสเตอร์ Cassandra หลายรายการจากเว็บ UI และ REST API เดียว
หยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อ
การเรียกใช้การซ่อมแซมแบบ Stateful สามารถหยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ และกู้คืนได้หลังจากการรีสตาร์ท โดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
เมตริกและความสามารถในการสังเกต
เมตริก Dropwizard ในตัวจะแสดงความคืบหน้าการซ่อมแซม สถานะเซกเมนต์ และสถานะความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ JMX สำหรับการตรวจสอบ
ทำไมจึงเรียกใช้ Cassandra Reaper บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม