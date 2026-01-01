ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Cassandra Reaper

ติดตั้ง Cassandra Reaper ในคลิกเดียว

ตัวกำหนดเวลาการซ่อมแซมแบบรวมศูนย์และเว็บ UI สำหรับการรักษาสภาพคลัสเตอร์ Apache Cassandra ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกัน

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Cassandra Reaper ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cassandra Reaper

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cassandra Reaper

Cassandra Reaper เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับจัดการการซ่อมแซม Apache Cassandra ทั่วทั้งคลัสเตอร์แบบศูนย์ข้อมูลเดียวและหลายไซต์ สร้างขึ้นครั้งแรกที่ Spotify และดูแลโดย The Last Pickle Reaper จะแบ่งการซ่อมแซมขนาดใหญ่เป็นหน่วยย่อยที่จัดการได้ ดำเนินการซ่อมแซมเหล่านั้นอย่างเหมาะสมในแต่ละโหนด และกลับมาทำงานต่อได้อย่างปลอดภัยหลังจากเกิดข้อผิดพลาด — โดยแทนที่สคริปต์ nodetool ที่ทำงานด้วย cron ซึ่งเปราะบาง ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่มีสถานะและตรวจสอบได้

การโฮสต์ Reaper ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมี Control Plane เฉพาะ พร้อมด้วย web UI REST API และ metrics endpoint การติดตั้งนี้จะรวมโหนด Apache Cassandra ไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ กำหนดเวลา และดำเนินการซ่อมแซมได้ทันที จากนั้นลงทะเบียนคลัสเตอร์การผลิตเพิ่มเติมผ่าน JMX ได้ตามต้องการ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Cassandra Reaper

การซ่อมแซมแบบแบ่งส่วน

แบ่งการซ่อมแซมออกเป็นช่วงเล็กๆ และดำเนินการอย่างเหมาะสมในแต่ละโหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดคลัสเตอร์

การจัดตารางเวลาซ่อมแซม

กำหนดการซ่อมแซมที่เกิดซ้ำสำหรับแต่ละ keyspace โดยสามารถกำหนดค่าความเข้มข้น การทำงานแบบขนาน และจำนวนเซกเมนต์ได้

การควบคุมหลายคลัสเตอร์

ลงทะเบียนและจัดการการซ่อมแซมสำหรับคลัสเตอร์ Cassandra หลายรายการจากเว็บ UI และ REST API เดียว

หยุดชั่วคราวและดำเนินการต่อ

การเรียกใช้การซ่อมแซมแบบ Stateful สามารถหยุดชั่วคราว ดำเนินการต่อ และกู้คืนได้หลังจากการรีสตาร์ท โดยไม่สูญเสียความคืบหน้า

เมตริกและความสามารถในการสังเกต

เมตริก Dropwizard ในตัวจะแสดงความคืบหน้าการซ่อมแซม สถานะเซกเมนต์ และสถานะความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ JMX สำหรับการตรวจสอบ

ทำไมจึงเรียกใช้ Cassandra Reaper บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
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ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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