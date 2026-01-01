ติดตั้ง Bluesky PDS ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบโฮสต์เองสำหรับเครือข่าย Bluesky ที่ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของตัวตนทางสังคมและเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bluesky PDS
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการเข้าร่วมเครือข่ายสังคม Bluesky ตามเงื่อนไขของคุณเอง สร้างขึ้นบน AT Protocol โดยจะจัดเก็บกราฟโซเชียล โพสต์ และสื่อของคุณ จัดการข้อมูลประจำตัวแบบกระจายศูนย์ (DID) ของคุณ และซิงโครไนซ์กับเครือข่าย Bluesky ที่กว้างขึ้น ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทหรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
การใช้งาน PDS ของคุณเองหมายความว่าเนื้อหาและความสัมพันธ์กับผู้ติดตามของคุณสามารถพกพาได้: หากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการโฮสติ้ง ข้อมูลของคุณก็จะย้ายตามไปด้วย การติดตั้งนี้ประกอบด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถาวร เครื่องมือจัดการ pdsadmin และการผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับบริการ Bluesky relay และ app view เพื่อให้คุณสามารถใช้ไคลเอนต์ที่เข้ากันได้กับ Bluesky ได้ทันทีหลังจากการตั้งค่า
ฟีเจอร์หลักของ Bluesky PDS
ความเป็นเจ้าของข้อมูลที่สมบูรณ์
โพสต์ ไลค์ และโซเชียลกราฟของคุณจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองภายใต้ AT Protocol ทำให้สามารถพกพาได้อย่างสมบูรณ์และเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง
อัตลักษณ์แบบกระจายศูนย์
PDS จัดการ DID (Decentralized Identifier) ของคุณ ซึ่งให้คุณมีตัวตนที่ยั่งยืนและเป็นอิสระที่ไม่สามารถถูกเพิกถอนโดยบริการของบุคคลที่สาม
ชื่อโดเมนกำหนดเอง
โฮสต์แฮนเดิล Bluesky ของคุณบนโดเมนของคุณเอง เพื่อตอกย้ำตัวตนของคุณและทำให้การแสดงตนของคุณเป็นของคุณอย่างแท้จริง
เข้ากันได้กับเครือข่ายเต็มรูปแบบ
ซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Bluesky relay เพื่อให้เนื้อหาของคุณปรากฏในฟีดทั่วโลก และสามารถเข้าถึงได้จาก Bluesky client หรือแอปใดก็ได้
เครื่องมือผู้ดูแลระบบในตัว
เครื่องมือ pdsadmin ที่มาพร้อมกันช่วยให้คุณจัดการบัญชี หมุนเวียนคีย์ และจัดการงานดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงจากบรรทัดคำสั่ง
ทำไมจึงเรียกใช้ Bluesky PDS บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม