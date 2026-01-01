ติดตั้ง Checkmk ใน 1 คลิก
การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม พร้อมการค้นหาอัตโนมัติ การตรวจสอบแบบไร้เอเจนต์ แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และเวิร์กโหลดบนคลาวด์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Checkmk
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Checkmk
Checkmk เป็นแพลตฟอร์มการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชันที่ครอบคลุม ซึ่งรวมปลั๊กอินที่เข้ากันได้กับ Nagios เข้ากับ UI บนเว็บที่ทันสมัย การค้นพบบริการอัตโนมัติ และแดชบอร์ดในตัว Community Edition (เดิมชื่อ Raw Edition) เป็นโอเพนซอร์สเต็มรูปแบบ และมีเอ็นจิ้นการตรวจสอบที่สมบูรณ์ ตัวรับเอเจนต์ การกำหนดเส้นทางการแจ้งเตือน และคุณสมบัติการรายงาน ที่องค์กรหลายหมื่นแห่งใช้เพื่อตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ โฮสต์เวอร์ชวลไลเซชัน และเวิร์กโหลดบนคลาวด์จากหน้าจอเดียว
การโฮสต์ Checkmk บน VPS ของคุณเองจะเก็บข้อมูลประจำตัว ชื่อโฮสต์ และเมตริกทั้งหมดไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง การค้นหาอัตโนมัติจะสแกนโฮสต์เมื่อลงทะเบียนครั้งแรกและเสนอการตรวจสอบบริการที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่พบ ซึ่งช่วยลดเวลาในการตั้งค่าได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการกำหนดค่าแต่ละเมตริกด้วยตนเอง
ฟีเจอร์หลักของ Checkmk
การค้นพบบริการอัตโนมัติ
เพิ่มโฮสต์ และ Checkmk จะตรวจสอบระบบปฏิบัติการ บริการ ระบบไฟล์ อินเทอร์เฟซเครือข่าย และซอฟต์แวร์ พร้อมเสนอการตรวจสอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
การตรวจสอบเอเจนต์และไร้เอเจนต์
ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ผ่านเอเจนต์น้ำหนักเบาบน Linux Windows และ Unix หรือใช้ SNMP IPMI REST APIs และการผสานรวมอื่นๆ อีกมากมายสำหรับสวิตช์ ไฮเปอร์ไวเซอร์ และบริการคลาวด์
แดชบอร์ดและรายงาน
มุมมองสำเร็จรูปครอบคลุมภาพรวมโฮสต์ สถานะปัญหา กราฟประสิทธิภาพ และการรายงาน SLA พร้อมตัวแก้ไขแบบกราฟิกสำหรับแดชบอร์ดที่กำหนดเองและการแจ้งเตือน
การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
การกำหนดเส้นทางการแจ้งเตือนพร้อมกฎการยกระดับ ช่วงเวลาเงียบที่คำนึงถึงกรอบเวลา การจัดส่งหลายช่องทาง และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละกลุ่มโฮสต์และทีม
การตรวจสอบแบบกระจาย
ขยายไปยังหลายไซต์ด้วยการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เซิร์ฟเวอร์ดาวเทียมระยะไกล และการจำลองการกำหนดค่าที่ซิงโครไนซ์กันทั่วทุกภูมิภาค
ทำไมจึงเรียกใช้ Checkmk บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม