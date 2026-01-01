ติดตั้ง Chatpad AI ใน 1 คลิก
อินเทอร์เฟซ ChatGPT ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ซึ่งจัดเก็บการสนทนาทั้งหมดไว้ในเครื่อง โดยไม่มีการติดตามหรือเก็บข้อมูลใดๆ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Chatpad AI
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Chatpad AI
Chatpad AI เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บที่สะอาดตาและเป็นโอเพนซอร์สสำหรับโมเดล GPT ของ OpenAI ซึ่งจัดเก็บทุกการสนทนาและคีย์ API ไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลภายในของเบราว์เซอร์ แทนที่จะเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ไม่มีการติดตาม ไม่มีคุกกี้ และไม่มีการบันทึกข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ — พรอมต์และคำตอบของคุณจะส่งตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณไปยัง OpenAI API เท่านั้น
การโฮสต์ Chatpad AI ด้วยตนเองช่วยให้ทีมมีส่วนติดต่อผู้ใช้ ChatGPT ที่ใช้ร่วมกันและพร้อมใช้งานเสมอ บนโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท ซึ่งรวมศูนย์การเรียกเก็บเงินการใช้งาน API และให้การเข้าถึงที่เชื่อถือได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของบริการสำหรับผู้บริโภคของ OpenAI หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ฟีเจอร์หลักของ Chatpad AI
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น
การสนทนาและคีย์ API ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในที่จัดเก็บข้อมูลภายในของเบราว์เซอร์ของคุณ ดังนั้นจึงไม่มีบริการของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงข้อความแจ้งหรือการตอบกลับของคุณได้
ไม่ต้องใช้บัญชี
เพิ่มคีย์ OpenAI API ของคุณในการตั้งค่า และเริ่มแชทได้ทันที — ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีการแจ้งเตือนการใช้งานขัดจังหวะการทำงานของคุณ
ส่งออกการสนทนา
ส่งออกและนำเข้าการสนทนาเป็นไฟล์ เพื่อให้คุณสามารถสำรองข้อมูลแชทที่สำคัญ หรือสนทนาต่อได้หลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์
อินเทอร์เฟซที่สะอาดและมุ่งเน้น
การออกแบบที่ปราศจากสิ่งรบกวนช่วยขจัดข้อเสนอพรีเมียมเพิ่มเติมและข้อจำกัดของฟีเจอร์ ทำให้การสนทนาเป็นจุดสนใจหลัก
การสนับสนุนหลายโมเดล
สลับใช้งานระหว่าง GPT-4 GPT-4 Turbo GPT-3.5 Turbo และโมเดล OpenAI อื่นๆ จากอินเทอร์เฟซเดียวกัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
ทำไมจึงเรียกใช้ Chatpad AI บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม