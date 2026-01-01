ติดตั้ง Convex ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สที่โต้ตอบได้ พร้อมการสอบถามแบบเรียลไทม์ ธุรกรรม ACID และฟังก์ชั่นไร้เซิร์ฟเวอร์ สำหรับแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Convex
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Convex
Convex เป็นแพลตฟอร์มฐานข้อมูลแบบโต้ตอบได้ที่พลิกโฉมสถาปัตยกรรม Backend สำหรับแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ โดยรวมฐานข้อมูลเอกสารเข้ากับการสมัครสมาชิกคิวรีแบบเรียลไทม์ ธุรกรรม ACID และฟังก์ชั่นไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานควบคู่ไปกับข้อมูลของคุณโดยตรง — ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานรวมกัน เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ไคลเอนต์ที่สมัครสมาชิกไว้ทั้งหมดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการสำรวจหรือการจัดการ WebSocket ด้วยตนเอง
การโฮสต์ Convex ด้วยตนเองบน VPS ของคุณจะช่วยให้คุณมีทรัพยากรประมวลผลเฉพาะสำหรับการทำงานของฐานข้อมูลที่สอดคล้องกันและอธิปไตยของข้อมูลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอปพลิเคชั่นที่จัดการข้อมูลผู้ใช้ภายใต้ข้อบังคับความเป็นส่วนตัว การปรับใช้นี้รวมถึง Backend ของ Convex สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการดำเนินการฟังก์ชั่น และแดชบอร์ดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลของคุณ การตรวจสอบคิวรี และการปรับใช้ฟังก์ชั่นไร้เซิร์ฟเวอร์ หลังจากการเปิดใช้งานครั้งแรก ให้สร้างคีย์ผู้ดูแลระบบโดยรัน: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
ฟีเจอร์หลักของ Convex
คิวรีเรียลไทม์เชิงตอบสนอง
คิวรีจะพุชการอัปเดตไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติทันทีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องมีการพูลหรือโค้ด WebSocket แบบแมนนวล
ธุรกรรม ACID
การเขียนข้อมูลทุกครั้งเป็นแบบธุรกรรมอย่างสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของข้อมูลในการอัปเดตพร้อมกันในแอปพลิเคชันแบบหลายผู้ใช้
ฟังก์ชันไร้เซิร์ฟเวอร์
เขียนตรรกะแบ็กเอนด์ในรูปแบบฟังก์ชัน TypeScript ที่ทำงานโดยตรงภายในเอนจินฐานข้อมูล ซึ่งอยู่ร่วมกับข้อมูลของคุณ
ที่เก็บไฟล์ในตัว
จัดเก็บและให้บริการไฟล์แบบเนทีฟ โดยไม่ต้องกำหนดค่าบริการ Object Storage แยกต่างหาก หรือการผสานรวม CDN
การดีบักย้อนเวลา
ตรวจสอบสถานะข้อมูลย้อนหลังและเล่นซ้ำการสอบถามที่ผ่านมาเพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดโดยไม่ต้องสร้างซ้ำในสภาพแวดล้อมจริง
ทำไมจึงเรียกใช้ Convex บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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