ติดตั้ง Bytebase ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์ม DevOps ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส สำหรับตรวจสอบ อนุมัติ และปรับใช้การเปลี่ยนแปลงสคีมาอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมต่างๆ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Bytebase
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Bytebase
Bytebase เป็นแพลตฟอร์ม DevOps ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่นำระเบียบวินัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาใช้กับการจัดการการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ในขณะที่ทีมส่วนใหญ่พึ่งพาสคริปต์ SQL เฉพาะกิจหรือการอนุมัติจาก DBA อย่างไม่เป็นทางการ Bytebase มีเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบที่มีโครงสร้าง ไพพ์ไลน์การปรับใช้หลายสภาพแวดล้อม และกฎการตรวจสอบ SQL ในตัวกว่า 200 รายการ ซึ่งสะท้อนวิธีการส่งมอบโค้ดแอปพลิเคชัน
รองรับระบบฐานข้อมูลกว่า 20 ระบบ เช่น PostgreSQL MySQL MariaDB MongoDB Redis ClickHouse Snowflake และอื่นๆ จากเว็บอินเทอร์เฟซเดียว การติดตั้งใช้งานด้วยตนเองช่วยให้ข้อมูลรับรองฐานข้อมูลและประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง โดยไม่มีบริการจากบุคคลที่สามเข้าถึงสคีมาหรือข้อมูลของคุณเลย
ฟีเจอร์หลักของ Bytebase
เวิร์กโฟลว์การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล
กำหนดเส้นทางให้กับการย้าย Schema ทุกครั้งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติที่กำหนดค่าได้ ก่อนที่จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมฐานข้อมูลใดๆ
การตรวจสอบ SQL ในตัว
กฎกว่า 200 ข้อจะตรวจจับแอนตี้แพทเทิร์น อินเด็กซ์ที่ขาดหายไป และการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะมีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
GitOps การผสานรวม
เชื่อมต่อ Bytebase กับ Git repository ของคุณ เพื่อให้การย้ายฐานข้อมูลเป็นไปตามกระบวนการ pull-request เดียวกันกับโค้ดแอปพลิเคชัน
การปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อม
กำหนดไปป์ไลน์ตามลำดับในสภาพแวดล้อมการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง พร้อมเกตการอนุมัติที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน
การตรวจสอบและการปฏิบัติตาม
การย้ายข้อมูลและการอนุมัติทุกครั้งจะถูกบันทึกในบันทึกที่ป้องกันการแก้ไข พร้อมการประทับเวลาและการระบุผู้ใช้งาน รองรับ SOC 2 และเฟรมเวิร์กที่คล้ายกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Bytebase บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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