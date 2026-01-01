ติดตั้ง Cloudflared ด้วยการติดตั้งแบบคลิกเดียว
Cloudflare Tunnel daemon ที่เปิดเผยบริการอย่างปลอดภัยสู่อินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cloudflared
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cloudflared
Cloudflared คือ ไคลเอ็นต์ดีมอนสำหรับ Cloudflare Tunnel ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสแบบขาออกเท่านั้นจาก VPS ของคุณไปยังเครือข่ายเอดจ์ของ Cloudflare ด้วยการกำหนดเส้นทางทราฟฟิกทั้งหมดผ่าน Cloudflare ก่อนที่จะถึงต้นทางของคุณ คุณจะได้รับการป้องกัน DDoS ในตัวและการครอบคลุม WAF โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตไฟร์วอลล์ขาเข้าหรือเปิดเผยที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
การโฮสต์ Cloudflared ดีมอนด้วยตนเองบน VPS ให้อุโมงค์ที่เสถียรและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามบ้าน โทเค็น Cloudflare และการกำหนดค่าอุโมงค์ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม และ web UI ที่รวมมาด้วยทำให้การตั้งค่าเริ่มต้นและการจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องใช้บรรทัดคำสั่ง
ฟีเจอร์หลักของ Cloudflared
ไม่จำเป็นต้องใช้พอร์ตขาเข้า
การเชื่อมต่อทั้งหมดเริ่มต้นจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณออกไปภายนอก ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเปิดกฎไฟร์วอลล์ หรือกำหนดค่า NAT port forwarding
การป้องกัน IP ต้นทาง
การรับส่งข้อมูลจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน Cloudflare เท่านั้น ซึ่งจะซ่อน IP ของ VPS ของคุณจากการสแกนและการพยายามโจมตีโดยตรง
การป้องกัน DDoS ในตัว
Cloudflare ดูดซับการโจมตีแบบปริมาณมากที่ขอบเครือข่าย ก่อนที่ทราฟฟิกใดๆ จะไปถึงเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณ
การผสานรวม Zero Trust
เชื่อมต่ออุโมงค์กับ Cloudflare Access เพื่อบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบอิงตามข้อมูลประจำตัวกับบริการภายในใดๆ โดยไม่ต้องใช้ VPN
การตั้งค่าบนเว็บ
จัดการโทเค็นและเส้นทางของอุโมงค์ผ่านเว็บ UI ที่มาพร้อม โดยไม่ต้องใช้บรรทัดคำสั่ง
ทำไมจึงเรียกใช้ Cloudflared บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม