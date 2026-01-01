ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache ShenYu

ติดตั้ง Apache ShenYu ใน 1 คลิก

API Gateway แบบเนทีฟของ Java ประสิทธิภาพสูง สำหรับการทำพร็อกซีบริการ การแปลงโปรโตคอล และการกำกับดูแล API ในระดับที่ใหญ่

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache ShenYu ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache ShenYu

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache ShenYu

Apache ShenYu เป็น API Gateway แบบโอเพนซอร์สที่สร้างด้วย Java ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมไมโครเซอร์วิสที่ต้องการปริมาณงานสูงและเวลาแฝงต่ำ ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์สำหรับการกำหนดเส้นทาง การแปลงโปรโตคอล และการกำกับดูแลทราฟฟิกในบริการต่างๆ ที่สร้างขึ้นบน Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket และอื่นๆ สถาปัตยกรรมปลั๊กอินที่สามารถสลับเปลี่ยนได้ทันทีช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดนโยบายควบคุมทราฟฟิก เช่น การจำกัดอัตรา การยืนยันตัวตน WAF การตัดวงจร โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเกตเวย์

คอนโซลผู้ดูแลระบบที่มาพร้อมกันช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นแบบเรียลไทม์และควบคุมกฎการกำหนดเส้นทาง ตัวเลือก และสิทธิ์ของระบบได้อย่างไดนามิกผ่านแดชบอร์ดบนเบราว์เซอร์ การโฮสต์ ShenYu ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ทราฟฟิก API อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ขจัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลออกไปยังคลาวด์ต่อคำขอ และช่วยให้คุณสามารถบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงบริการ API Gateway แบบจัดการ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache ShenYu

ปลั๊กอินที่ถอดเปลี่ยนได้ทันที

เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าปลั๊กอินทราฟฟิกใหม่ — การจำกัดอัตรา การยืนยันตัวตน WAF และอื่นๆ — ขณะรันไทม์ โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเกตเวย์ หรือขัดจังหวะการรับส่งข้อมูลจริง

รองรับหลายมาตรการ

ส่งคำขอพร็อกซีผ่าน Apache Dubbo Spring Cloud gRPC SOFA TARS WebSocket และ MQTT จากจุดเข้าใช้งานเกตเวย์เดียว

การควบคุมการจราจรแบบพลวัต

กำหนดตัวเลือกและกฎการกำหนดเส้นทางผ่าน UI ผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะมีผลทันที ทำให้ทีมปฏิบัติการสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดว่าอัปสตรีมใดจะได้รับแต่ละคำขอ

Observability ในตัว

การติดตามแบบกระจาย การส่งออกเมตริก และการผสานรวมการบันทึกข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ช่วยให้คุณมองเห็นแบบครบวงจรถึงความหน่วงของ API และอัตราข้อผิดพลาดในบริการพร็อกซีทั้งหมด

OAuth 2.0 และ JWT auth

รักษาความปลอดภัยของ API ด้วย OAuth 2.0 การตรวจสอบโทเค็น JWT หรือการยืนยันลายเซ็นแบบกำหนดเองที่เลเยอร์เกตเวย์ ก่อนที่คำขอจะเข้าถึงบริการแบ็กเอนด์ของคุณ

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache ShenYu บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

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