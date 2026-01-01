ติดตั้ง Apache ShenYu ใน 1 คลิก
API Gateway แบบเนทีฟของ Java ประสิทธิภาพสูง สำหรับการทำพร็อกซีบริการ การแปลงโปรโตคอล และการกำกับดูแล API ในระดับที่ใหญ่
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache ShenYu
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache ShenYu
Apache ShenYu เป็น API Gateway แบบโอเพนซอร์สที่สร้างด้วย Java ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมไมโครเซอร์วิสที่ต้องการปริมาณงานสูงและเวลาแฝงต่ำ ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์สำหรับการกำหนดเส้นทาง การแปลงโปรโตคอล และการกำกับดูแลทราฟฟิกในบริการต่างๆ ที่สร้างขึ้นบน Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket และอื่นๆ สถาปัตยกรรมปลั๊กอินที่สามารถสลับเปลี่ยนได้ทันทีช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดนโยบายควบคุมทราฟฟิก เช่น การจำกัดอัตรา การยืนยันตัวตน WAF การตัดวงจร โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเกตเวย์
คอนโซลผู้ดูแลระบบที่มาพร้อมกันช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นแบบเรียลไทม์และควบคุมกฎการกำหนดเส้นทาง ตัวเลือก และสิทธิ์ของระบบได้อย่างไดนามิกผ่านแดชบอร์ดบนเบราว์เซอร์ การโฮสต์ ShenYu ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้ทราฟฟิก API อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ขจัดค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลออกไปยังคลาวด์ต่อคำขอ และช่วยให้คุณสามารถบังคับใช้นโยบายการกำกับดูแลได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงบริการ API Gateway แบบจัดการ
ฟีเจอร์หลักของ Apache ShenYu
ปลั๊กอินที่ถอดเปลี่ยนได้ทันที
เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือกำหนดค่าปลั๊กอินทราฟฟิกใหม่ — การจำกัดอัตรา การยืนยันตัวตน WAF และอื่นๆ — ขณะรันไทม์ โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเกตเวย์ หรือขัดจังหวะการรับส่งข้อมูลจริง
รองรับหลายมาตรการ
ส่งคำขอพร็อกซีผ่าน Apache Dubbo Spring Cloud gRPC SOFA TARS WebSocket และ MQTT จากจุดเข้าใช้งานเกตเวย์เดียว
การควบคุมการจราจรแบบพลวัต
กำหนดตัวเลือกและกฎการกำหนดเส้นทางผ่าน UI ผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะมีผลทันที ทำให้ทีมปฏิบัติการสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดว่าอัปสตรีมใดจะได้รับแต่ละคำขอ
Observability ในตัว
การติดตามแบบกระจาย การส่งออกเมตริก และการผสานรวมการบันทึกข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ช่วยให้คุณมองเห็นแบบครบวงจรถึงความหน่วงของ API และอัตราข้อผิดพลาดในบริการพร็อกซีทั้งหมด
OAuth 2.0 และ JWT auth
รักษาความปลอดภัยของ API ด้วย OAuth 2.0 การตรวจสอบโทเค็น JWT หรือการยืนยันลายเซ็นแบบกำหนดเองที่เลเยอร์เกตเวย์ ก่อนที่คำขอจะเข้าถึงบริการแบ็กเอนด์ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache ShenYu บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม