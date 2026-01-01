ติดตั้ง COPS ใน 1 คลิก
เซิร์ฟเวอร์ PHP OPDS และ HTML ขนาดเล็กสำหรับคลังอีบุ๊ก Calibre ของคุณ ซึ่งปรับให้เหมาะสมสำหรับ Shared Hosting และการตั้งค่าที่ใช้ทรัพยากรน้อย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ COPS
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) เป็นทางเลือกที่รวดเร็วและอ่านอย่างเดียวสำหรับเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา Calibre ในตัว โดยจะเปิดเผยไลบรารี Calibre ที่มีอยู่ — ไฟล์
metadata.db มาตรฐาน — ผ่านอินเทอร์เฟซ HTML ที่เรียบง่ายสำหรับเบราว์เซอร์ และฟีด OPDS สำหรับเครื่องอ่านอีบุ๊ก เช่น Moon+ Reader KyBook Aldiko และ Marvin เนื่องจากทำงานบน PHP ธรรมดาโดยไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง จึงยังคงตอบสนองได้ดีบนฮาร์ดแวร์ที่ไม่ซับซ้อนและเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
การโฮสต์ COPS บน VPS ด้วยตัวเอง ช่วยให้เครื่องอ่านอีบุ๊กบนมือถือมีปลายทางแคตตาล็อกที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องเปิด Calibre เวอร์ชันเดสก์ท็อปทิ้งไว้ และทำงานร่วมกับ Calibre-Web ได้อย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแคตตาล็อกสาธารณะแบบอ่านอย่างเดียวที่แยกต่างหากจาก UI การจัดการแบบเต็มของพวกเขา
ฟีเจอร์หลักของ COPS
เนทีฟ OPDS feed
แค็ตตาล็อก OPDS 1.1 ในตัว เพื่อให้แอปอ่านหนังสือบนมือถือสามารถเรียกดู ค้นหาและดาวน์โหลดจากไลบรารี Calibre ของคุณได้ทันที
อ่าน Calibre metadata.db
ชี้ตรงไปยังฐานข้อมูล SQLite เดียวกันกับที่ Calibre ใช้ — ไม่มีการนำเข้า, ไม่มีไลบรารีซ้ำซ้อน, ไม่มีขั้นตอนการซิงค์
ใช้ทรัพยากรน้อย
PHP บริสุทธิ์ โดยไม่มีฐานข้อมูลภายนอก จึงทำให้ทำงานได้รวดเร็วบนแพ็กเกจ VPS ขนาดเล็ก และรองรับไลบรารีที่มีหนังสือหลายพันเล่ม
โปรแกรมอ่านในเบราว์เซอร์
อ่านไฟล์ EPUB ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ผ่าน Monocle เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองอ่านหนังสือโดยไม่ต้องดาวน์โหลดก่อน
ธีมที่กำหนดเองและการกำหนดค่า
สามารถปรับได้ต่ออินสแตนซ์ผ่าน
local.php — เลือกธีม กำหนดขนาดหน้า จำกัดการเข้าถึง หรือเปิดเผยฐานข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ COPS บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม