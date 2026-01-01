ติดตั้ง Beszel Agent ใน 1 คลิก
เอเจนต์ตรวจสอบน้ำหนักเบาที่รวบรวมเมตริกของเซิร์ฟเวอร์และคอนเทนเนอร์สำหรับฮับ Beszel ของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Beszel Agent
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Beszel Agent
Beszel Agent เป็นส่วนประกอบในการรวบรวมข้อมูลของแพลตฟอร์มการตรวจสอบ Beszel ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการตรวจสอบ โดยจะรวบรวมเมตริก CPU, หน่วยความจำ, ดิสก์ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสถิติคอนเทนเนอร์ Docker จากนั้นส่งต่อข้อมูลอย่างปลอดภัยไปยังฮับ Beszel ส่วนกลางเพื่อการรวมข้อมูลและการแจ้งเตือน
เอเจนต์นี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็ก โดยใช้ทรัพยากรน้อยมาก ในขณะที่ให้การมองเห็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของระบบ การสื่อสารกับฮับได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนด้วยโทเค็น และการเข้าถึงซ็อกเก็ต Docker ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกระดับคอนเทนเนอร์ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์โฮสต์ที่สูงกว่าการเมาท์ซ็อกเก็ตนั้น
ฟีเจอร์หลักของ Beszel Agent
เมตริกระบบเรียลไทม์
ติดตามการใช้งาน CPU เมมโมรี่ ดิสก์ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Beszel hub ของคุณมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์อยู่เสมอ
การติดตามระดับคอนเทนเนอร์
อ่านข้อมูลจาก Docker socket เพื่อรายงานการใช้ทรัพยากรต่อคอนเทนเนอร์ ช่วยให้คุณระบุได้ว่าเวิร์กโหลดใดที่ทำให้เกิดโหลด
การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ออกแบบมาให้ทำงานอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง โดยไม่ส่งผลกระทบที่วัดได้ต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน หรือทรัพยากรระบบที่ใช้งานได้
การสื่อสารฮับที่ปลอดภัย
การเชื่อมต่อที่ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยโทเค็นไปยัง Beszel hub ช่วยป้องกันการนำเข้าเมตริกที่ไม่ได้รับอนุญาต และรักษาข้อมูลการตรวจสอบของคุณให้เป็นส่วนตัว
ทำไมจึงเรียกใช้ Beszel Agent บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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