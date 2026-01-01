ติดตั้ง BroadcastChannel ใน 1 คลิก
เปลี่ยนช่อง Telegram สาธารณะให้เป็นไมโครบล็อกที่รองรับ SEO โดยไม่ต้องใช้ JavaScript ฝั่งไคลเอนต์ และมีฟีด RSS อัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BroadcastChannel
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BroadcastChannel
BroadcastChannel เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ขับเคลื่อนด้วย Astro ซึ่งแปลงช่อง Telegram สาธารณะให้เป็นไมโครบล็อกที่มีฟีเจอร์ครบครัน แทนที่จะดูแล CMS แบบดั้งเดิม คุณสามารถเขียนโพสต์ใน Telegram และ BroadcastChannel จะสร้างเว็บไซต์ที่รวดเร็วและปรับแต่ง SEO ให้เหมาะสม ซึ่งผู้ชมของคุณสามารถเรียกดูได้ ทุกข้อความจะกลายเป็นหน้าเว็บที่มีเมตาดาต้าที่เหมาะสม, แผนผังเว็บไซต์ (sitemap) และฟีด RSS แบบคู่ในรูปแบบ XML และ JSON สำหรับโปรแกรมอ่านฟีดและผู้รวบรวมเนื้อหา
การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณเองจะช่วยให้คุณมีโดเมนที่กำหนดเองและควบคุมเนื้อหาที่เผยแพร่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพึ่งพา Vercel, Cloudflare Pages หรือแพลตฟอร์มโฮสติ้งของบุคคลที่สามอื่น ๆ เว็บไซต์ที่ได้จะส่ง JavaScript เป็นศูนย์ไปยังเบราว์เซอร์ ซึ่งรวดเร็วในการเชื่อมต่อใด ๆ และเป็นมิตรกับโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหาอย่างมาก
ฟีเจอร์หลักของ BroadcastChannel
Telegram เป็น CMS
เขียนโพสต์ใน Telegram ได้ตามปกติ — BroadcastChannel จะดึงและเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
Zero Client JavaScript
หน้าเว็บแสดงผลโดยเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด โดยไม่มีการส่ง JavaScript ไปยังเบราว์เซอร์ ทำให้โหลดได้รวดเร็วและมีคะแนน SEO ที่ดีเยี่ยม
ฟีด RSS ในตัว
บล็อกทุกบล็อกจะได้รับฟีด RSS แบบ XML และ JSON โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสมัครรับข้อมูลผ่านโปรแกรมรวบรวมฟีดหรือแอปอ่านฟีดใดก็ได้
SEO และแผนผังเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ URL ที่สะอาด และเมตาแท็กที่เหมาะสม จะทำให้เนื้อหาของคุณถูกค้นพบผ่านเครื่องมือค้นหาได้ตั้งแต่วันแรก
การผสานรวมลิงก์โซเชียล
เชื่อมโยงโปรไฟล์ Telegram Twitter GitHub Mastodon Bluesky และ Discord จากการนำทางของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่กำหนดเองใดๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ BroadcastChannel บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม