ติดตั้ง Crafty Controller ในคลิกเดียว
Control Panel บนเว็บสำหรับสร้าง กำหนดค่า และดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Java และ Bedrock หลายเครื่องจากแดชบอร์ดเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Crafty Controller
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Crafty Controller
Crafty Controller เป็นเว็บ GUI แบบโอเพนซอร์สสำหรับจัดการเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Java และ Bedrock จากแดชบอร์ดเดียว โดยจะเข้ามาแทนที่การสลับไปมาระหว่างเซสชัน SSH และแท็บหน้าจอ ด้วยคอนโซลแบบเรียลไทม์สำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ตัวจัดการไฟล์ในตัว งานที่ตั้งเวลาไว้ และการสำรองข้อมูลในคลิกเดียว ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในอินเทอร์เฟซเว็บที่สะอาดตาพร้อมการเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้ตามบทบาท
การโฮสต์ Crafty ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้คุณเป็นเจ้าของโลกของคุณ การกำหนดค่าปลั๊กอิน และข้อมูลผู้เล่นได้อย่างสมบูรณ์บนฮาร์ดแวร์ที่คุณควบคุม คุณสามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่จากประเภท jar ยอดนิยม เช่น vanilla Paper Spigot Forge และ Bedrock โดยไม่ต้องออกจากเบราว์เซอร์ และแบ่งปันการดูแลระบบแบบจำกัดขอบเขตกับเพื่อนหรือผู้ดูแลโดยใช้สิทธิ์แบบละเอียด
ฟีเจอร์หลักของ Crafty Controller
การควบคุมหลายเซิร์ฟเวอร์
เริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบ และดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ Minecraft Java และ Bedrock หลายเครื่องพร้อมกันจากแดชบอร์ดเดียว
คอนโซลบนเว็บ
สตรีมบันทึกเซิร์ฟเวอร์สดและส่งคำสั่งจากเบราว์เซอร์ พร้อมประวัติที่ค้นหาได้และเอาต์พุตที่แบ่งสีตามเซิร์ฟเวอร์
งานที่กำหนดเวลาแล้ว
ทำให้การสำรองข้อมูล การรีสตาร์ท และการเรียกใช้คำสั่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตามกำหนดเวลาแบบ cron เพื่อรักษาสุขภาพของเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
การเข้าถึงตามบทบาท
กำหนดผู้ใช้ด้วยสิทธิ์ที่จำกัดขอบเขต เพื่อให้ผู้ดูแลและสมาชิกชุมชนสามารถช่วยดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยไม่ต้องใช้สิทธิ์รูทหรือข้อมูลรับรองที่ละเอียดอ่อน
ตัวจัดการไฟล์
เรียกดู แก้ไข อัปโหลด และดาวน์โหลดไฟล์เซิร์ฟเวอร์ — โลก ปลั๊กอิน การกำหนดค่า — ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องใช้ไคลเอนต์ SSH หรือ SFTP
ทำไมจึงเรียกใช้ Crafty Controller บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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