ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ ArchivesSpace

ติดตั้ง ArchivesSpace แบบคลิกเดียว

ระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุแบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดการต้นฉบับ บันทึก และวัตถุดิจิทัล

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง ArchivesSpace แบบคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArchivesSpace

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArchivesSpace

ArchivesSpace เป็นระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุโอเพนซอร์สชั้นนำที่สร้างขึ้นโดยนักจดหมายเหตุเพื่อนักจดหมายเหตุ โดยรวมการรับเข้า การจัดเรียง การจัดทำรายการ และการค้นพบสาธารณะไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่รองรับวงจรชีวิตของจดหมายเหตุอย่างสมบูรณ์ — ตั้งแต่การบริจาคเริ่มต้นไปจนถึงการเข้าถึงออนไลน์โดยนักวิจัย

การโฮสต์ ArchivesSpace ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้เอกสารค้นหา บันทึกการรับเข้า และข้อมูลผู้ใช้ อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันของคุณ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรายการหรือการผูกขาดจากผู้ขาย อินเทอร์เฟซสำหรับเจ้าหน้าที่ พอร์ทัลการเข้าถึงสาธารณะ REST API และ OAI-PMH endpoint ที่มาพร้อมกัน ทำให้คลังข้อมูลของคุณมีแพลตฟอร์มการจัดทำรายการและการค้นพบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันที

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ ArchivesSpace

คำอธิบายจดหมายเหตุ

สร้างและจัดการทรัพยากร การรับเข้า วัตถุทางจดหมายเหตุ และวัตถุดิจิทัลตามมาตรฐาน DACS, ISAD(G) และ ISAAR(CPF)

ช่องทางเข้าถึงสาธารณะ

นักวิจัยเรียกดูเครื่องมือช่วยค้นหา ค้นหาคอลเลกชัน และดูวัตถุดิจิทัลผ่านอินเทอร์เฟซการค้นพบสาธารณะในตัว

EAD และ MARCXML ส่งออก

ส่งออกระเบียนทรัพยากรในรูปแบบ EAD 2002 EAD3 MARCXML MODS หรือ Dublin Core เพื่อการผสานรวมกับเลเยอร์การค้นหาและแค็ตตาล็อกของกลุ่มความร่วมมือ

การเก็บเกี่ยว OAI-PMH

เปิดเผยข้อมูลเมตาเชิงพรรณนาผ่าน OAI-PMH เพื่อให้ผู้รวบรวมข้อมูล เช่น DPLA หรือ Europeana สามารถรวบรวมคอลเลกชันได้โดยอัตโนมัติ

REST API

JSON REST API ที่มีเอกสารประกอบ ขับเคลื่อนการผสานรวมกับระบบการอนุรักษ์ดิจิทัล ETL pipelines และส่วนหน้าแบบกำหนดเอง

ทำไมจึงเรียกใช้ ArchivesSpace บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน

ลองใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยง ด้วยการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคืนเงิน ของเรา

เริ่มเลย

สำรวจแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้งานได้

AirTrail

AirTrail

สมุดบันทึกการบินส่วนตัว พร้อมแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ สถิติ และรองรับผู้ใช้หลายคน

ปรับใช้
An Otter Wiki

An Otter Wiki

วิกิที่โฮสต์ด้วยตนเองน้ำหนักเบา พร้อมหน้าเว็บที่ใช้ Git และการแก้ไขด้วย Markdown

ปรับใช้
Apollo

Apollo

โปรแกรมแก้ไข genome annotation ที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมวิจัยแบบกระจาย

ปรับใช้
ดูใบสมัครทั้งหมด

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา