ติดตั้ง ArchivesSpace แบบคลิกเดียว
ระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุแบบโอเพนซอร์ส สำหรับจัดการต้นฉบับ บันทึก และวัตถุดิจิทัล
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArchivesSpace
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArchivesSpace
ArchivesSpace เป็นระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุโอเพนซอร์สชั้นนำที่สร้างขึ้นโดยนักจดหมายเหตุเพื่อนักจดหมายเหตุ โดยรวมการรับเข้า การจัดเรียง การจัดทำรายการ และการค้นพบสาธารณะไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่รองรับวงจรชีวิตของจดหมายเหตุอย่างสมบูรณ์ — ตั้งแต่การบริจาคเริ่มต้นไปจนถึงการเข้าถึงออนไลน์โดยนักวิจัย
การโฮสต์ ArchivesSpace ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้เอกสารค้นหา บันทึกการรับเข้า และข้อมูลผู้ใช้ อยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันของคุณ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อรายการหรือการผูกขาดจากผู้ขาย อินเทอร์เฟซสำหรับเจ้าหน้าที่ พอร์ทัลการเข้าถึงสาธารณะ REST API และ OAI-PMH endpoint ที่มาพร้อมกัน ทำให้คลังข้อมูลของคุณมีแพลตฟอร์มการจัดทำรายการและการค้นพบที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ทันที
ฟีเจอร์หลักของ ArchivesSpace
คำอธิบายจดหมายเหตุ
สร้างและจัดการทรัพยากร การรับเข้า วัตถุทางจดหมายเหตุ และวัตถุดิจิทัลตามมาตรฐาน DACS, ISAD(G) และ ISAAR(CPF)
ช่องทางเข้าถึงสาธารณะ
นักวิจัยเรียกดูเครื่องมือช่วยค้นหา ค้นหาคอลเลกชัน และดูวัตถุดิจิทัลผ่านอินเทอร์เฟซการค้นพบสาธารณะในตัว
EAD และ MARCXML ส่งออก
ส่งออกระเบียนทรัพยากรในรูปแบบ EAD 2002 EAD3 MARCXML MODS หรือ Dublin Core เพื่อการผสานรวมกับเลเยอร์การค้นหาและแค็ตตาล็อกของกลุ่มความร่วมมือ
การเก็บเกี่ยว OAI-PMH
เปิดเผยข้อมูลเมตาเชิงพรรณนาผ่าน OAI-PMH เพื่อให้ผู้รวบรวมข้อมูล เช่น DPLA หรือ Europeana สามารถรวบรวมคอลเลกชันได้โดยอัตโนมัติ
REST API
JSON REST API ที่มีเอกสารประกอบ ขับเคลื่อนการผสานรวมกับระบบการอนุรักษ์ดิจิทัล ETL pipelines และส่วนหน้าแบบกำหนดเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ ArchivesSpace บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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