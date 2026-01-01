ติดตั้ง Apollo ใน 1 คลิก
โปรแกรมแก้ไขคำอธิบายประกอบจีโนมที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สร้างขึ้นสำหรับทีมวิจัยทางชีววิทยาแบบกระจาย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apollo
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apollo
Apollo เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สชั้นนำสำหรับการระบุจีโนมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ซึ่งพัฒนาโดยโครงการ Generic Model Organism Database (GMOD) สร้างขึ้นจากโปรแกรมดูที่ขับเคลื่อนโดย JBrowse ช่วยให้ผู้ดูแลจากสถาบันต่างๆ สามารถแก้ไขแบบจำลองยีน ทรานสคริปต์ และฟีเจอร์บนจีโนมอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันได้พร้อมกัน — โดยการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะถูกติดตาม ระบุแหล่งที่มา และมองเห็นได้ทันทีสำหรับผู้ร่วมงาน
การโฮสต์ Apollo ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ข้อมูลการระบุที่เป็นกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ แทนที่จะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ห้องปฏิบัติการวิจัย กลุ่มความร่วมมือ และทีมเทคโนโลยีชีวภาพ จะได้รับฐานข้อมูลการระบุที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียว สิทธิ์การอนุญาตแบบละเอียดสำหรับแต่ละสิ่งมีชีวิต และประวัติการดูแลที่พวกเขาเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ — โดยไม่ต้องแบ่งปันข้อมูลจีโนมที่ละเอียดอ่อนภายนอก
ฟีเจอร์หลักของ Apollo
การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผู้ดูแลหลายคนแก้ไขจีโนมเดียวกันพร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะถูกเผยแพร่ทันทีผ่านการซิงโครไนซ์ที่ใช้ WebSocket
โปรแกรมดูที่ขับเคลื่อนโดย JBrowse
สร้างขึ้นบน JBrowse genome browser ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำทางแทร็กที่คุ้นเคย ค้นหา และแสดงภาพลำดับได้ทันที
สิทธิ์ตามสิ่งมีชีวิต
การเข้าถึงตามบทบาทแบบละเอียดช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ในการอ่าน เขียน หรือดูแลระบบสำหรับแต่ละองค์กรและแต่ละกลุ่มผู้ใช้ได้
ประวัติคำอธิบายประกอบ
การแก้ไขบันทึก ข้อคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทุกครั้งจะถูกบันทึกพร้อมผู้เขียนและเวลา เพื่อรองรับการตรวจสอบและยกเลิกการทำงานได้อย่างสมบูรณ์
การนำเข้า GFF3 และ FASTA
โหลดจีโนมอ้างอิงและแอนโนเทชันที่มีอยู่ผ่านรูปแบบชีวสารสนเทศมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการแปลงที่เป็นกรรมสิทธิ์
ทำไมจึงเรียกใช้ Apollo บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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