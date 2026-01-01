ติดตั้ง Chartbrew ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มรายงานแบบโอเพนซอร์สที่เปลี่ยนข้อมูล API SQL และ NoSQL ให้เป็นแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมผู้ช่วย AI
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Chartbrew
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Chartbrew
Chartbrew เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และการรายงานแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าไว้ในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เดียว โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับ REST APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics และเครื่องมือ SaaS จำนวนมาก จากนั้นจะแสดงผลแผนภูมิที่รีเฟรชตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องใช้บริการ ETL ของบุคคลที่สาม
การโฮสต์ Chartbrew บน VPS ของคุณเองช่วยให้ API key, ผลลัพธ์การสืบค้น และข้อมูลลูกค้าอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณ ขจัดราคาต่อผู้ใช้สำหรับแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน และให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าจะกำหนดเวลา ฝัง และแชร์รายงานกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
ฟีเจอร์หลักของ Chartbrew
คอนเนคเตอร์หลายแหล่ง
ดึงข้อมูลจาก REST APIs PostgreSQL MySQL MongoDB Firestore และเครื่องมือ SaaS ยอดนิยมไปยังมุมมองแดชบอร์ดเดียว
ผู้ช่วย AI แผนภูมิ
อธิบายแผนภูมิที่คุณต้องการด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย และให้ AI ในตัวสร้างคิวรีและการแสดงภาพให้คุณ
รายงานตามกำหนดเวลา
อัปเดตชุดข้อมูลตามกำหนดเวลา cron และส่งสแนปช็อตทางอีเมลหรือ Slack เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
แดชบอร์ดที่ฝังได้
แชร์ลิงก์สาธารณะแบบอ่านอย่างเดียว หรือฝังแผนภูมิโดยตรงในพอร์ทัลลูกค้า อินทราเน็ต และแอปพลิเคชันภายนอกผ่าน iframes
การทำงานร่วมกันเป็นทีม
เชิญเพื่อนร่วมทีมด้วยสิทธิ์ตามบทบาท เพื่อสร้าง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นบนแดชบอร์ดร่วมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ Chartbrew บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม