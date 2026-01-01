ติดตั้ง Copyparty ใน 1 คลิก
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบพกพา พร้อมการเข้าถึง HTTP WebDAV SFTP และ FTP อัปโหลดต่อได้ และไม่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูล
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Copyparty
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Copyparty
Copyparty เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบโฮสต์เองที่รวบรวมความสามารถพิเศษจำนวนมากไว้ในคอนเทนเนอร์เดียวโดยไม่มีฐานข้อมูลภายนอก สามารถให้บริการไฟล์ผ่าน HTTP WebDAV SFTP FTP และ TFTP ได้พร้อมกัน รองรับการอัปโหลดแบบแบ่งส่วนที่สามารถดำเนินการต่อได้แม้การเชื่อมต่อจะถูกขัดจังหวะ และมีคลังสื่อแบบเต็มรูปแบบพร้อมรูปขนาดย่อ การเล่นเสียง และการค้นหาข้อความแบบเต็ม
การโฮสต์ Copyparty บน VPS ของคุณเองทำให้คุณมีแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ส่วนตัวที่ทำงานร่วมกับไคลเอนต์มาตรฐานใดก็ได้ — ตั้งแต่เบราว์เซอร์ไปจนถึง Windows Explorer และ FileZilla — โดยไม่มีการผูกมัดกับผู้ให้บริการหรือค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดซ้ำ เนื่องจากทุกอย่างทำงานในคอนเทนเนอร์เดียวโดยมีข้อมูลจัดเก็บโดยตรงบนระบบไฟล์ การสำรองข้อมูลและการย้ายข้อมูลจึงทำได้ง่าย
ฟีเจอร์หลักของ Copyparty
การเข้าถึงหลายโปรโตคอล
ให้บริการไฟล์พร้อมกันผ่าน HTTP WebDAV SFTP FTP และ TFTP เพื่อให้ไคลเอนต์ทุกราย — เบราว์เซอร์ ตัวจัดการไฟล์ หรือเครื่องมือ CLI — เชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอลดั้งเดิมของตน
การอัปโหลดที่สามารถดำเนินการต่อได้
การรองรับการอัปโหลดแบบแบ่งส่วนช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติหลังจากเครือข่ายหยุดชะงัก โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
คลังสื่อในตัว
สร้างภาพขนาดย่อโดยอัตโนมัติและดึงข้อมูลเมตาสำหรับไฟล์เสียงและวิดีโอ เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ของคุณให้เป็นคอลเลกชันสื่อที่สามารถเรียกดูได้
การขจัดไฟล์ซ้ำซ้อน
การขจัดข้อมูลซ้ำซ้อนแบบ Hash-based จะตรวจจับไฟล์ที่เหมือนกันเมื่ออัปโหลด และจัดเก็บสำเนาเพียงชุดเดียว ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ดิสก์โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่บนระบบไฟล์โดยตรง — ไม่ต้องจัดการ สำรองข้อมูล หรือย้ายฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL หรือ Redis ไปพร้อมกับไฟล์ของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ Copyparty บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม