ติดตั้ง CryptPad ใน 1 คลิก
ชุดโปรแกรมสำนักงานที่ทำงานร่วมกันได้ซึ่งมีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง โดยที่เซิร์ฟเวอร์ไม่เคยเห็นเนื้อหาในเอกสารของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CryptPad
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CryptPad
CryptPad เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานสำหรับการทำงานร่วมกันแบบโอเพนซอร์สที่เข้ารหัสแบบ end-to-end ไม่เหมือนกับโปรแกรมแก้ไขบนคลาวด์ที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบข้อความธรรมดาบนเซิร์ฟเวอร์ CryptPad จะเข้ารหัสทุกอย่างในเบราว์เซอร์ก่อนที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ — ซึ่งหมายความว่าโฮสต์จะไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ผู้ใช้เขียน วาด หรือสร้างได้เลย สถาปัตยกรรมแบบ Zero-knowledge นี้ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน องค์กรที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อมูลที่เข้มงวด หรือใครก็ตามที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องไว้วางใจผู้ให้บริการด้วยเนื้อหาของตน
การโฮสต์ CryptPad ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้คุณควบคุมเอกสารของทีม ข้อมูลผู้ใช้ และพื้นที่จัดเก็บได้อย่างสมบูรณ์ — โดยไม่มีข้อจำกัดการใช้งาน ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และไม่มีการพึ่งพาคลาวด์ภายนอก
ฟีเจอร์หลักของ CryptPad
การเข้ารหัสแบบซีโร่-นอลเลจ
เนื้อหาเอกสารทั้งหมดถูกเข้ารหัสในเบราว์เซอร์ก่อนที่จะถึงเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้นโฮสต์ — รวมถึงคุณด้วย — จึงไม่สามารถอ่านเอกสารที่จัดเก็บไว้ได้เลย
ชุดโปรแกรมสำนักงานครบวงจร
สร้างและทำงานร่วมกันบนเอกสารข้อความสมบูรณ์ สเปรดชีต งานนำเสนอ ไฟล์โค้ด กระดานคัมบัง ไวท์บอร์ด และแบบฟอร์ม — ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
การทำงานร่วมกันของแขก
แชร์เอกสารใดก็ได้ผ่านลิงก์ และผู้ทำงานร่วมกันสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชี ในขณะที่ยังคงรักษาการเข้ารหัสแบบ end-to-end อย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดเวลา
ไดรฟ์ของทีม
จัดระเบียบเอกสารในไดรฟ์ทีมที่แชร์ด้วยโครงสร้างโฟลเดอร์และสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับสมาชิกหรือกลุ่มต่างๆ
ไม่จัดเก็บเพลนเท็กซ์บนเซิร์ฟเวอร์
แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะถูกบุกรุก ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ยังคงเป็นข้อความเข้ารหัสที่ไม่สามารถอ่านได้หากไม่มีคีย์การเข้ารหัสซึ่งมีเพียงลูกค้าเท่านั้นที่ถือครองอยู่
ทำไมจึงเรียกใช้ CryptPad บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม