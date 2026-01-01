ติดตั้ง ChartDB ใน 1 คลิก
เครื่องมือแก้ไขไดอะแกรมฐานข้อมูลโอเพนซอร์สที่แสดงภาพสคีมาใดๆ ได้ทันทีจากคิวรี SQL เพียงรายการเดียว โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลรับรองที่จัดเก็บไว้
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ChartDB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ChartDB
ChartDB เป็นตัวแก้ไขไดอะแกรมฐานข้อมูลบนเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาและ DBA สามารถแสดงภาพสคีมาฐานข้อมูลใดก็ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือเข้ากับฐานข้อมูลโดยตรง “Smart Query” เพียงรายการเดียว — คำสั่ง SQL ที่คุณรันในไคลเอนต์ของคุณเอง — จะส่งคืนเมตาดาต้าสคีมาในรูปแบบ JSON วางลงใน ChartDB และจะสร้าง ERD แบบอินเทอร์แอคทีฟที่สมบูรณ์ทันที โดยไม่มีบัญชี ไม่มีข้อมูลรับรองที่จัดเก็บไว้ และไม่มีรหัสผ่านฐานข้อมูลออกจากเทอร์มินัลของคุณเลย
ฟีเจอร์ส่งออก DDL ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะสร้างสคริปต์การย้ายข้อมูลระหว่างภาษาฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับทีมที่วางแผนการย้ายข้อมูลข้ามฐานข้อมูล หรือจัดทำเอกสารการเปลี่ยนแปลงสคีมาเพื่อการตรวจสอบ การโฮสต์ ChartDB ด้วยตนเองจะเก็บข้อมูลสคีมาทั้งหมดไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง แทนที่จะเป็นเครื่องมือคลาวด์ของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ ChartDB
นำเข้า Smart Query
วางผลลัพธ์การสืบค้น SQL เพียงรายการเดียวเพื่อสร้าง ERD ที่สมบูรณ์ได้ทันที — ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงหรือใช้ข้อมูลรับรองที่จัดเก็บไว้
AI DDL ส่งออก
สร้างสคริปต์การย้ายข้อมูล SQL ระหว่างภาษาฐานข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ทีมวางแผนการย้ายข้อมูลข้ามฐานข้อมูล หรือสร้างเอกสารสคีมา
รองรับฐานข้อมูล 10+
ใช้งานได้กับ PostgreSQL MySQL SQL Server MariaDB SQLite CockroachDB ClickHouse Supabase และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมใช้งานได้ทันที
ตัวแก้ไขแบบโต้ตอบ
ใส่คำอธิบายประกอบ จัดเรียงใหม่ และปรับแต่งแผนภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ออกแบบมาสำหรับสคีมาที่ซับซ้อนและมีหลายตาราง
หลากหลายรูปแบบการส่งออก
ส่งออกไดอะแกรมเป็น SQL DBML JSON PNG JPG หรือ SVG สำหรับเอกสาร การแชร์ หรือการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ
ทำไมจึงเรียกใช้ ChartDB บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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