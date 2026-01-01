ติดตั้ง Buildbot ใน 1 คลิก
เฟรมเวิร์ก CI/CD แบบโอเพนซอร์สที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการปรับใช้บน Worker แบบกระจาย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Buildbot
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Buildbot
Buildbot เป็นเฟรมเวิร์ก Continuous Integration และ Delivery ที่ใช้ Python ซึ่งช่วยให้การสร้าง ทดสอบ และปรับใช้ซอฟต์แวร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ แตกต่างจากบริการ CI แบบโฮสต์ที่มีข้อจำกัด Buildbot สามารถกำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์ด้วยโค้ด Python โดยทุกทริกเกอร์ ตัวกำหนดเวลา ตัวสร้าง และตัวรายงานจะถูกกำหนดด้วยโปรแกรม ทำให้ทีมสามารถควบคุม Build Pipeline ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่มีข้อจำกัดของสคีมา YAML แบบประกาศ
การโฮสต์ Buildbot ด้วยตนเองบน VPS ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานการสร้างของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณควบคุม โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินตามนาที ไม่มีข้อจำกัดของ Repository และไม่ต้องพึ่งพา Uptime ของผู้ให้บริการ CI ภายนอก สถาปัตยกรรมแบบ Master-Worker สามารถปรับขนาดได้ตั้งแต่ Worker เดียวบน VPS ขนาดเล็ก ไปจนถึง Worker หลายสิบตัวบนเครื่องเฉพาะ ทั้งหมดนี้ประสานงานจากแดชบอร์ดเว็บส่วนกลางเพียงแห่งเดียว
ฟีเจอร์หลักของ Buildbot
ไปป์ไลน์ที่กำหนดค่าด้วย Python
กำหนดทุกขั้นตอนการสร้าง ทริกเกอร์ และการแจ้งเตือนในโค้ด Python เพื่อความยืดหยุ่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งการกำหนดค่า YAML แบบประกาศไม่สามารถเทียบได้
สถาปัตยกรรมเวิร์กเกอร์แบบกระจาย
เรียกใช้บิลด์บน Worker จำนวนเท่าใดก็ได้ — คอนเทนเนอร์ภายในเครื่อง เครื่องระยะไกล หรือ VM บนคลาวด์ — ทั้งหมดนี้ประสานงานจาก Master เพียงเครื่องเดียว
แดชบอร์ดการสร้างเว็บ
ตรวจสอบประวัติการบิลด์ ความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และสถานะของ Worker จากเว็บอินเทอร์เฟซของ Buildbot ด้วยมุมมองแบบน้ำตก คอนโซล และตาราง
ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
ทริกเกอร์บิลด์เมื่อมีการคอมมิตโค้ด ตามกำหนดเวลา การร้องขอด้วยตนเอง หรือผลลัพธ์การสร้างจากอัปสตรีม โดยใช้ออบเจกต์ตัวกำหนดเวลาที่ประกอบรวมกันได้
REST API และตัวรายงาน
ตรวจสอบสถานะการสร้างผ่าน REST API และส่งการแจ้งเตือนไปยังอีเมล Slack การตรวจสอบสถานะ GitHub หรือ webhook endpoint ที่กำหนดเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ Buildbot บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม