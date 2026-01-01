ติดตั้ง ClassicPress ใน 1 คลิก
WordPress fork ที่ยังคงประสบการณ์ตัวแก้ไขแบบคลาสสิกไว้ พร้อมความเสถียรที่เพิ่มขึ้น และไม่มีความซับซ้อนของ Gutenberg
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ClassicPress
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ClassicPress
ClassicPress เป็น WordPress ที่แยกออกมาโดยชุมชน ซึ่งยังคงรักษา TinyMCE classic editor ที่คุ้นเคยไว้ พร้อมทั้งนำ Gutenberg block editor และภาระด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นออกไป โดยยังคงเข้ากันได้กับธีมและปลั๊กอิน WordPress ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ทำให้เป็นเส้นทางการย้ายข้อมูลที่ตรงไปตรงมาสำหรับเว็บไซต์และนักพัฒนาที่ต้องการพฤติกรรม CMS ที่คาดเดาได้และเสถียร มากกว่าการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซอย่างต่อเนื่อง
การโฮสต์ ClassicPress บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้คุณควบคุมการกำหนดค่า PHP การปรับแต่งฐานข้อมูล และช่วงเวลาการอัปเดตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดของโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ ในขณะที่ยังคงรักษาระบบนิเวศของ WordPress ที่คุณคุ้นเคยไว้
ฟีเจอร์หลักของ ClassicPress
ตัวแก้ไขคลาสสิกยังคงอยู่
ยังคงใช้ตัวแก้ไข TinyMCE ที่ผู้ใช้ WordPress คุ้นเคย เพื่อให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเรียนรู้อินเทอร์เฟซแบบบล็อกใหม่
ความเข้ากันได้ของปลั๊กอิน WordPress
ทำงานร่วมกับปลั๊กอินและธีม WordPress ที่มีอยู่หลายพันรายการ ทำให้คุณสามารถย้ายข้อมูลได้โดยไม่ต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณใหม่หรือเปลี่ยนชุดเครื่องมือเดิมของคุณ
รอบการอัปเดตที่เสถียร
การมุ่งเน้นการสนับสนุนระยะยาวหมายถึงการอัปเดตสามารถคาดการณ์ได้และเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ปลั๊กอินจะเสียหายหลังจากการอัปเกรดแกนหลัก
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การลดภาระ JavaScript ของ Gutenberg ส่งผลให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์น้อยลง เมื่อเทียบกับการติดตั้ง WordPress สมัยใหม่ที่เทียบเท่ากัน
การควบคุมการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
ประเภทโพสต์ที่กำหนดเอง การจัดการบทบาท และการรองรับ Child Theme ช่วยให้นักพัฒนามีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับ WordPress ด้วยรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น
ทำไมจึงเรียกใช้ ClassicPress บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
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