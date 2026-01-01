ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ ClassicPress

ติดตั้ง ClassicPress ใน 1 คลิก

WordPress fork ที่ยังคงประสบการณ์ตัวแก้ไขแบบคลาสสิกไว้ พร้อมความเสถียรที่เพิ่มขึ้น และไม่มีความซับซ้อนของ Gutenberg

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง ClassicPress ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ClassicPress

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ClassicPress

ClassicPress เป็น WordPress ที่แยกออกมาโดยชุมชน ซึ่งยังคงรักษา TinyMCE classic editor ที่คุ้นเคยไว้ พร้อมทั้งนำ Gutenberg block editor และภาระด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นออกไป โดยยังคงเข้ากันได้กับธีมและปลั๊กอิน WordPress ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ ทำให้เป็นเส้นทางการย้ายข้อมูลที่ตรงไปตรงมาสำหรับเว็บไซต์และนักพัฒนาที่ต้องการพฤติกรรม CMS ที่คาดเดาได้และเสถียร มากกว่าการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซอย่างต่อเนื่อง

การโฮสต์ ClassicPress บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้คุณควบคุมการกำหนดค่า PHP การปรับแต่งฐานข้อมูล และช่วงเวลาการอัปเดตได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดของโฮสติ้ง WordPress แบบจัดการ ในขณะที่ยังคงรักษาระบบนิเวศของ WordPress ที่คุณคุ้นเคยไว้

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ ClassicPress

ตัวแก้ไขคลาสสิกยังคงอยู่

ยังคงใช้ตัวแก้ไข TinyMCE ที่ผู้ใช้ WordPress คุ้นเคย เพื่อให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเรียนรู้อินเทอร์เฟซแบบบล็อกใหม่

ความเข้ากันได้ของปลั๊กอิน WordPress

ทำงานร่วมกับปลั๊กอินและธีม WordPress ที่มีอยู่หลายพันรายการ ทำให้คุณสามารถย้ายข้อมูลได้โดยไม่ต้องสร้างเว็บไซต์ของคุณใหม่หรือเปลี่ยนชุดเครื่องมือเดิมของคุณ

รอบการอัปเดตที่เสถียร

การมุ่งเน้นการสนับสนุนระยะยาวหมายถึงการอัปเดตสามารถคาดการณ์ได้และเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ปลั๊กอินจะเสียหายหลังจากการอัปเกรดแกนหลัก

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การลดภาระ JavaScript ของ Gutenberg ส่งผลให้โหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นและใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์น้อยลง เมื่อเทียบกับการติดตั้ง WordPress สมัยใหม่ที่เทียบเท่ากัน

การควบคุมการปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

ประเภทโพสต์ที่กำหนดเอง การจัดการบทบาท และการรองรับ Child Theme ช่วยให้นักพัฒนามีความยืดหยุ่นเช่นเดียวกับ WordPress ด้วยรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้น

ทำไมจึงเรียกใช้ ClassicPress บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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