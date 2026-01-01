ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Colanode

ติดตั้ง Colanode ในคลิกเดียว

ทางเลือกโอเพนซอร์สที่เน้นการทำงานแบบโลคัล แทน Slack และ Notion ที่รวมแชท หน้า และฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียว

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Colanode ในคลิกเดียว

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Colanode

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Colanode

Colanode เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบ local-first โดยรวมเอาแชททีมแบบเรียลไทม์ หน้าข้อความแบบ Rich Text และวิกิ ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้พร้อมมุมมองแบบตาราง คัมบัง และปฏิทิน และการจัดการไฟล์ ซึ่งครอบคลุมการทำงานเช่นเดียวกับ Slack และ Notion ในเครื่องมือเดียวที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่องก่อน และซิงค์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในเบื้องหลัง เพื่อให้แอปยังคงตอบสนองได้ดีแม้ในการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร และยังคงทำงานแบบออฟไลน์ได้ การแก้ไขพร้อมกันบนหน้าเว็บและบันทึกฐานข้อมูลจะถูกรวมเข้าด้วยกันด้วย CRDTs ที่ขับเคลื่อนโดย Yjs ช่วยขจัดความขัดแย้งเมื่อเพื่อนร่วมทีมแก้ไขพร้อมกัน การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ทุกข้อความ เอกสาร และไฟล์อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเป็นเจ้าของ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Colanode

การซิงค์ที่เน้นท้องถิ่นเป็นหลัก

การเปลี่ยนแปลงจะถูกเขียนลงในฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่องก่อนและซิงค์ในเบื้องหลัง เพื่อให้แอปทำงานได้รวดเร็วแบบออฟไลน์และกู้คืนอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อใหม่

การแชทของทีมแบบเรียลไทม์

ช่องทางถาวรและข้อความโดยตรงช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นระเบียบ ควบคู่ไปกับเอกสารและข้อมูลโปรเจกต์ของคุณในพื้นที่ทำงานเดียวกัน

หน้า Rich Text

ตัวแก้ไขแบบบล็อกสำหรับเอกสาร วิกิ และบันทึก — คล้ายกับ Notion — พร้อมการฝัง โค้ดบล็อก และลำดับชั้นของหน้าเว็บที่ซ้อนกันสำหรับความรู้ที่มีโครงสร้าง

ฐานข้อมูลกำหนดเอง

จัดโครงสร้างข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และสลับระหว่างมุมมองตาราง คัมบัง และปฏิทิน แทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือติดตามโครงการหรือสเปรดชีตแยกต่างหาก

การแก้ไขที่ไร้ความขัดแย้ง

CRDTs ที่ขับเคลื่อนโดย Yjs ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขหน้าหรือบันทึกเดียวกันได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องเขียนทับการเปลี่ยนแปลง หรือต้องแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง

ทำไมจึงเรียกใช้ Colanode บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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