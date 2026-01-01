ติดตั้ง Colanode ในคลิกเดียว
ทางเลือกโอเพนซอร์สที่เน้นการทำงานแบบโลคัล แทน Slack และ Notion ที่รวมแชท หน้า และฐานข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันในพื้นที่ทำงานเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Colanode
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Colanode
Colanode เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่เป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมแบบ local-first โดยรวมเอาแชททีมแบบเรียลไทม์ หน้าข้อความแบบ Rich Text และวิกิ ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้พร้อมมุมมองแบบตาราง คัมบัง และปฏิทิน และการจัดการไฟล์ ซึ่งครอบคลุมการทำงานเช่นเดียวกับ Slack และ Notion ในเครื่องมือเดียวที่คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่องก่อน และซิงค์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในเบื้องหลัง เพื่อให้แอปยังคงตอบสนองได้ดีแม้ในการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร และยังคงทำงานแบบออฟไลน์ได้ การแก้ไขพร้อมกันบนหน้าเว็บและบันทึกฐานข้อมูลจะถูกรวมเข้าด้วยกันด้วย CRDTs ที่ขับเคลื่อนโดย Yjs ช่วยขจัดความขัดแย้งเมื่อเพื่อนร่วมทีมแก้ไขพร้อมกัน การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ทุกข้อความ เอกสาร และไฟล์อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณเป็นเจ้าของ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้
ฟีเจอร์หลักของ Colanode
การซิงค์ที่เน้นท้องถิ่นเป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงจะถูกเขียนลงในฐานข้อมูล SQLite ภายในเครื่องก่อนและซิงค์ในเบื้องหลัง เพื่อให้แอปทำงานได้รวดเร็วแบบออฟไลน์และกู้คืนอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อใหม่
การแชทของทีมแบบเรียลไทม์
ช่องทางถาวรและข้อความโดยตรงช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นระเบียบ ควบคู่ไปกับเอกสารและข้อมูลโปรเจกต์ของคุณในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
หน้า Rich Text
ตัวแก้ไขแบบบล็อกสำหรับเอกสาร วิกิ และบันทึก — คล้ายกับ Notion — พร้อมการฝัง โค้ดบล็อก และลำดับชั้นของหน้าเว็บที่ซ้อนกันสำหรับความรู้ที่มีโครงสร้าง
ฐานข้อมูลกำหนดเอง
จัดโครงสร้างข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และสลับระหว่างมุมมองตาราง คัมบัง และปฏิทิน แทนที่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือติดตามโครงการหรือสเปรดชีตแยกต่างหาก
การแก้ไขที่ไร้ความขัดแย้ง
CRDTs ที่ขับเคลื่อนโดย Yjs ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขหน้าหรือบันทึกเดียวกันได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องเขียนทับการเปลี่ยนแปลง หรือต้องแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยตนเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ Colanode บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม