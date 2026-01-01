ติดตั้ง Baserow ในคลิกเดียว
ฐานข้อมูลโอเพนซอร์สแบบ no-code และทางเลือกแทน Airtable สำหรับสร้างสเปรดชีตที่ทำงานร่วมกันได้ เวิร์กโฟลว์ และเครื่องมือภายใน
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Baserow
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Baserow
Baserow เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ช่วยให้ทีมสร้างฐานข้อมูลแบบทำงานร่วมกัน เครื่องมือภายใน และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ผ่านอินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคย — ไม่ต้องใช้ SQL ไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีการคิดราคาต่อเรคคอร์ด ตาราง ประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย มุมมอง ฟอร์ม และ REST API ทำให้เป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับ Airtable สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน การตลาด และวิศวกรรม
การโฮสต์ Baserow ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้บันทึกลูกค้า ตัวติดตามโครงการ ข้อมูล CRM และการตอบกลับฟอร์ม อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณ แทนที่จะอยู่ในฐานข้อมูลของผู้จำหน่าย SaaS คุณสามารถควบคุมขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บ การเก็บรักษา การผสานรวม และการเข้าถึง — และคุณหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมต่อที่นั่งที่เพิ่มขึ้นตามขนาดทีมเมื่อการใช้งานของคุณเพิ่มขึ้น
ฟีเจอร์หลักของ Baserow
สเปรดชีต UI
แก้ไขข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซแบบตารางที่คุ้นเคย พร้อมการจัดเรียง การกรอง การจัดกลุ่ม และการแก้ไขเซลล์แบบอินไลน์ ที่ให้ความรู้สึกเหมือน Excel หรือ Google Sheets
ประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย
รวม ข้อความ ตัวเลข วันที่ การเลือกแบบเดี่ยวและหลายรายการ สูตร ไฟล์แนบ การเชื่อมโยงระหว่างตาราง และฟิลด์การค้นหาใน Schema เดียว
หลายมุมมอง
แสดงผลตารางเดียวกันในรูปแบบ grid kanban board ปฏิทิน แกลเลอรี หรือฟอร์ม เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ของทีมที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล
แบบฟอร์มและการแชร์
เผยแพร่แบบฟอร์มสาธารณะที่เขียนข้อมูลลงในตารางของคุณโดยตรง และแชร์มุมมองแบบอ่านอย่างเดียวหรือแก้ไขได้กับผู้ทำงานร่วมกันภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณ
REST API และ webhooks
ทุกตารางมี REST API แบบมีประเภทและ Webhook Trigger ซึ่งช่วยให้คุณสามารถผสานรวม Baserow เข้ากับแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือ BI
ทำไมจึงเรียกใช้ Baserow บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม