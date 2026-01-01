ติดตั้ง Autobase ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์ม Database-as-a-Service แบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง สำหรับการจัดเตรียมและการจัดการคลัสเตอร์ PostgreSQL แบบอัตโนมัติ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Autobase
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Autobase
Autobase เป็นทางเลือกโอเพนซอร์สสำหรับบริการฐานข้อมูลที่จัดการบนคลาวด์ เช่น Amazon RDS และ Google Cloud SQL ที่ให้บริการจัดเตรียมคลัสเตอร์ PostgreSQL แบบอัตโนมัติ การกำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูง และการจัดการแบบรวมศูนย์ผ่านเว็บคอนโซลที่ใช้งานง่าย ด้วยจำนวน GitHub stars มากกว่า 4,000 รายการ ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมคลัสเตอร์ PostgreSQL ที่พร้อมใช้งานจริง พร้อมการเฟลโอเวอร์อัตโนมัติ การสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลา และการกู้คืนข้อมูลแบบ Point-in-Time โดยไม่ต้องเชี่ยวชาญการกำหนดค่า HA ที่ซับซ้อนด้วยตนเอง
การโฮสต์ Autobase ด้วยตนเองช่วยลดค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของบริการฐานข้อมูลบนคลาวด์ ในขณะที่ยังคงโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลและข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดของคุณภายใต้การควบคุมที่สมบูรณ์ DBDesk Studio ที่รวมเข้าด้วยกันให้การเข้าถึง SQL โดยตรงและการสำรวจ Schema และ REST API ช่วยให้สามารถจัดการแบบโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ — มอบความสะดวกสบายของฐานข้อมูลที่มีการจัดการบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
ฟีเจอร์หลักของ Autobase
การจัดเตรียมคลัสเตอร์เพียงคลิกเดียว
สร้างคลัสเตอร์ PostgreSQL ที่กำหนดค่าไว้อย่างสมบูรณ์และมีความพร้อมใช้งานสูงผ่านเว็บคอนโซล โดยไม่ต้องเขียนไฟล์การกำหนดค่า HA หรือ Ansible Playbook ด้วยตนเอง
Failover อัตโนมัติ
ระบบ Failover ในตัวจะตรวจจับข้อผิดพลาดหลักและเลื่อนระดับสำเนาโดยอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาที่ระบบหยุดทำงานสำหรับระบบงานจริงโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
SQL สตูดิโอแบบบูรณาการ
DBDesk Studio มาพร้อมกับคอนโซล ช่วยให้สามารถเรียกดู Schema ดำเนินการคิวรี และสำรวจข้อมูล โดยไม่ต้องติดตั้งไคลเอนต์ฐานข้อมูลแยกต่างหาก
การสำรองข้อมูลและการกู้คืน
กำหนดเวลาสำรองข้อมูลอัตโนมัติและกู้คืนคลัสเตอร์ไปยังจุดใดก็ได้ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายจากการลบโดยไม่ตั้งใจหรือข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน
ระบบอัตโนมัติ REST API
การดำเนินการจัดการทุกอย่างสามารถใช้งานได้ผ่าน REST API ช่วยให้สามารถผสานรวมเข้ากับ CI/CD pipelines เครื่องมือ Infrastructure-as-Code และสคริปต์ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง
ทำไมจึงเรียกใช้ Autobase บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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