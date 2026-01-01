ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Checkcle

ติดตั้ง Checkcle ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตาม Uptime โครงสร้างพื้นฐาน และ SSL พร้อมหน้าสถานะสาธารณะ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Checkcle ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Checkcle

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Checkcle

Checkcle เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบแบบ Full-stack ที่ช่วยให้ทีม DevOps และผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของเว็บไซต์, API, เซิร์ฟเวอร์ และใบรับรอง SSL จากแดชบอร์ดที่โฮสต์เองเพียงแห่งเดียว โดยจะตรวจสอบ HTTP, TCP, DNS และปลายทาง Ping ควบคู่ไปกับเมตริกเซิร์ฟเวอร์ Linux และ Windows เช่น CPU, RAM, ดิสก์ และเครือข่าย ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์

แตกต่างจากเครื่องมือตรวจสอบ SaaS ที่คิดค่าบริการตามจำนวนมอนิเตอร์หรือผู้ใช้ การโฮสต์ Checkcle บน VPS ของคุณเองหมายถึงมอนิเตอร์ไม่จำกัด, การเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน หน้าสถานะสาธารณะและการแจ้งเตือนแบบหลายช่องทางผ่าน Telegram, Slack, Discord, อีเมล และ Matrix ช่วยให้ทีมและผู้ใช้ของคุณรับทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Checkcle

การติดตาม Uptime

ตรวจสอบ HTTP, TCP, DNS และ Ping Endpoint พร้อมช่วงเวลาที่กำหนดค่าได้ การติดตามเวลาตอบสนอง และการแจ้งเตือนเมื่อระบบล่มทันที

เมตริกโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์

ติดตามการใช้งาน CPU RAM ดิสก์ และเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Linux และ Windows ผ่านการติดตั้งเอเจนต์แบบบรรทัดเดียวที่มีน้ำหนักเบา

SSL และ การติดตามโดเมน

ตรวจสอบการหมดอายุของใบรับรอง SSL และสถานะโดเมน เพื่อป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดจากใบรับรองที่หมดอายุหรือกำหนดค่าผิดพลาด

หน้าสถานะสาธารณะ

แบ่งปันสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหน้าสถานะที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสามารถปรับแต่งได้

การแจ้งเตือนหลายช่องทาง

ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยัง Telegram Slack Discord Email และ Matrix พร้อมเทมเพลตการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้

ทำไมจึงเรียกใช้ Checkcle บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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