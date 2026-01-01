ติดตั้ง Checkcle ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตาม Uptime โครงสร้างพื้นฐาน และ SSL พร้อมหน้าสถานะสาธารณะ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Checkcle
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Checkcle
Checkcle เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบแบบ Full-stack ที่ช่วยให้ทีม DevOps และผู้ดูแลระบบมองเห็นภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวของเว็บไซต์, API, เซิร์ฟเวอร์ และใบรับรอง SSL จากแดชบอร์ดที่โฮสต์เองเพียงแห่งเดียว โดยจะตรวจสอบ HTTP, TCP, DNS และปลายทาง Ping ควบคู่ไปกับเมตริกเซิร์ฟเวอร์ Linux และ Windows เช่น CPU, RAM, ดิสก์ และเครือข่าย ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์
แตกต่างจากเครื่องมือตรวจสอบ SaaS ที่คิดค่าบริการตามจำนวนมอนิเตอร์หรือผู้ใช้ การโฮสต์ Checkcle บน VPS ของคุณเองหมายถึงมอนิเตอร์ไม่จำกัด, การเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน หน้าสถานะสาธารณะและการแจ้งเตือนแบบหลายช่องทางผ่าน Telegram, Slack, Discord, อีเมล และ Matrix ช่วยให้ทีมและผู้ใช้ของคุณรับทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฟีเจอร์หลักของ Checkcle
การติดตาม Uptime
ตรวจสอบ HTTP, TCP, DNS และ Ping Endpoint พร้อมช่วงเวลาที่กำหนดค่าได้ การติดตามเวลาตอบสนอง และการแจ้งเตือนเมื่อระบบล่มทันที
เมตริกโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์
ติดตามการใช้งาน CPU RAM ดิสก์ และเครือข่ายบนเซิร์ฟเวอร์ Linux และ Windows ผ่านการติดตั้งเอเจนต์แบบบรรทัดเดียวที่มีน้ำหนักเบา
SSL และ การติดตามโดเมน
ตรวจสอบการหมดอายุของใบรับรอง SSL และสถานะโดเมน เพื่อป้องกันการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดจากใบรับรองที่หมดอายุหรือกำหนดค่าผิดพลาด
หน้าสถานะสาธารณะ
แบ่งปันสถานะการดำเนินงานแบบเรียลไทม์กับผู้ใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านหน้าสถานะที่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งสามารถปรับแต่งได้
การแจ้งเตือนหลายช่องทาง
ส่งการแจ้งเตือนเหตุการณ์ไปยัง Telegram Slack Discord Email และ Matrix พร้อมเทมเพลตการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Checkcle บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม