ติดตั้ง Atomic Server ในคลิกเดียว
โอเพนซอร์ส เรียลไทม์ CMS แบบ Headless และฐานข้อมูลกราฟ สำหรับฐานความรู้ที่ทำงานร่วมกันและเนื้อหาที่มีโครงสร้าง
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Atomic Server
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Atomic Server
Atomic Server เป็นระบบจัดการเนื้อหาแบบเฮดเลส (headless CMS) และฐานข้อมูลกราฟแบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นบน Atomic Data ซึ่งเป็นชุดย่อยที่เข้มงวดของ RDF ที่ให้เนื้อหาทุกชิ้นมีสคีมาแบบระบุประเภทและ URL ที่เสถียร แตกต่างจากระบบจัดการเนื้อหา (CMS) แบบดั้งเดิมที่จัดเก็บข้อมูลที่ไม่โปร่งใส Atomic Server จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างและเชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง และซิงโครไนซ์ได้แบบเรียลไทม์ในทุกไคลเอนต์
การโฮสต์ Atomic Server ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้กราฟความรู้ เอกสาร และตารางของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการผูกขาดจากผู้จำหน่ายหรือค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ WebSockets ในตัวจะสตรีมการอัปเดตแบบสดไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อทุกราย ทำให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับเครื่องมือทำงานร่วมกัน วิกิภายใน และแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่ต้องการแบ็กเอนด์ที่มีโครงสร้างและทำงานแบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์หลักของ Atomic Server
การซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์
WebSockets ในตัวจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปยังไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อทุกรายได้ทันที ทำให้การแก้ไขร่วมกันและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ทำงานได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
กราฟความรู้แบบมีชนิด
ทรัพยากรทุกรายการมี Schema และ URL ที่ไม่ซ้ำกันโดยอิงตาม Atomic Data ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณมีการตรวจสอบความถูกต้อง การเชื่อมโยง และการสอบถามข้อมูล ซึ่งที่เก็บเอกสารแบบเรียบไม่สามารถเทียบได้
โปรแกรมแก้ไขตารางที่ทรงพลัง
แก้ไขระเบียนที่มีโครงสร้างใน UI ที่เหมือนสเปรดชีต ด้วยคอลัมน์ที่มีประเภทข้อมูล การอ้างอิง และการตรวจสอบความถูกต้อง — ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยสำหรับผู้ร่วมงานที่ไม่ใช่สายเทคนิค
ค้นหาแบบเต็มข้อความ
การค้นหาแบบเต็มรูปแบบในตัวจะจัดทำดัชนีทรัพยากรทุกรายการโดยอัตโนมัติ ทำให้ฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่สามารถค้นหาได้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดค่าเอนจินแยกต่างหาก
JS React Svelte SDKs
ไลบรารีไคลเอ็นต์อย่างเป็นทางการช่วยให้นักพัฒนาสร้างส่วนหน้าและแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ซึ่งสามารถอ่าน เขียน และสมัครรับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ผ่าน API แบบมีประเภท
ทำไมจึงเรียกใช้ Atomic Server บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม