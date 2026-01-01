ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache Pinot

ติดตั้ง Apache Pinot ใน 1 คลิก

ดาต้าสโตร์ OLAP แบบกระจายแบบเรียลไทม์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการวิเคราะห์ภายในเสี้ยววินาทีสำหรับข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและแบบแบตช์ในปริมาณมหาศาล

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache Pinot ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Pinot

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Pinot

Apache Pinot เป็น OLAP datastore แบบกระจายแบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นที่ LinkedIn และถูกใช้ในการผลิตโดย Uber, Stripe, Walmart, Target และ Slack เพื่อขับเคลื่อนการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้จากเหตุการณ์หลายพันล้านรายการ โดยจะนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสตรีมมิ่ง เช่น Kafka และ Kinesis รวมถึงแหล่งข้อมูลแบบแบตช์ เช่น S3 และ HDFS และตอบคิวรี SQL ได้ในระดับมิลลิวินาที แม้จะมีผู้ใช้พร้อมกันหลายพันคน

การโฮสต์ Pinot ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ความหน่วงของคิวรี นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และการกำหนดค่าผู้เช่าอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินต่อคิวรีหรือการผูกขาดจากผู้ให้บริการ Pinot Controller มาพร้อมกับเว็บคอนโซลแบบบูรณาการสำหรับการจัดการสคีมา การกำหนดค่าตาราง และการสำรวจ SQL แบบเฉพาะกิจ

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache Pinot

คิวรี SQL ที่รวดเร็วในเสี้ยววินาที

คลังข้อมูลแบบคอลัมน์พร้อมด้วยดัชนี star-tree inverted และ range ให้ผลลัพธ์เวลาแฝงการสืบค้น p99 ในหน่วยมิลลิวินาทีทั่วทั้งข้อมูลหลายพันล้านแถว

การนำข้อมูลเข้าแบบเรียลไทม์และแบบแบตช์

ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับ Kafka Kinesis Pulsar S3 GCS HDFS และ JDBC ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและข้อมูลย้อนหลังไว้ในตารางเดียว

การทำงานพร้อมกันสูง

ออกแบบมาสำหรับการสอบถามหลายพันรายการต่อวินาทีจากแดชบอร์ดที่ผู้ใช้เข้าถึงได้และผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ภายในโดยไม่ต้องมีการคำนวณล่วงหน้า

คอนโซลคิวรีในตัว

Pinot Controller มาพร้อมกับเว็บ UI สำหรับเรียกดูตาราง รัน ad-hoc SQL และจัดการสคีมา เซกเมนต์และผู้เช่า

อัปเสิร์ตและขจัดข้อมูลซ้ำในตาราง

การทำ Primary-key upsert และการอัปเดตบางส่วน ทำให้ Pinot เหมาะสำหรับ Change-Data-Capture และสตรีมเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่บันทึกแบบเพิ่มเท่านั้น

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Pinot บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
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