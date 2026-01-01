ติดตั้ง Apache Pinot ใน 1 คลิก
ดาต้าสโตร์ OLAP แบบกระจายแบบเรียลไทม์ ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการวิเคราะห์ภายในเสี้ยววินาทีสำหรับข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและแบบแบตช์ในปริมาณมหาศาล
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Pinot
Apache Pinot เป็น OLAP datastore แบบกระจายแบบเรียลไทม์ที่สร้างขึ้นที่ LinkedIn และถูกใช้ในการผลิตโดย Uber, Stripe, Walmart, Target และ Slack เพื่อขับเคลื่อนการวิเคราะห์ที่ผู้ใช้เข้าถึงได้จากเหตุการณ์หลายพันล้านรายการ โดยจะนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสตรีมมิ่ง เช่น Kafka และ Kinesis รวมถึงแหล่งข้อมูลแบบแบตช์ เช่น S3 และ HDFS และตอบคิวรี SQL ได้ในระดับมิลลิวินาที แม้จะมีผู้ใช้พร้อมกันหลายพันคน
การโฮสต์ Pinot ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ความหน่วงของคิวรี นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล และการกำหนดค่าผู้เช่าอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินต่อคิวรีหรือการผูกขาดจากผู้ให้บริการ Pinot Controller มาพร้อมกับเว็บคอนโซลแบบบูรณาการสำหรับการจัดการสคีมา การกำหนดค่าตาราง และการสำรวจ SQL แบบเฉพาะกิจ
ฟีเจอร์หลักของ Apache Pinot
คิวรี SQL ที่รวดเร็วในเสี้ยววินาที
คลังข้อมูลแบบคอลัมน์พร้อมด้วยดัชนี star-tree inverted และ range ให้ผลลัพธ์เวลาแฝงการสืบค้น p99 ในหน่วยมิลลิวินาทีทั่วทั้งข้อมูลหลายพันล้านแถว
การนำข้อมูลเข้าแบบเรียลไทม์และแบบแบตช์
ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับ Kafka Kinesis Pulsar S3 GCS HDFS และ JDBC ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลแบบสตรีมมิ่งและข้อมูลย้อนหลังไว้ในตารางเดียว
การทำงานพร้อมกันสูง
ออกแบบมาสำหรับการสอบถามหลายพันรายการต่อวินาทีจากแดชบอร์ดที่ผู้ใช้เข้าถึงได้และผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ภายในโดยไม่ต้องมีการคำนวณล่วงหน้า
คอนโซลคิวรีในตัว
Pinot Controller มาพร้อมกับเว็บ UI สำหรับเรียกดูตาราง รัน ad-hoc SQL และจัดการสคีมา เซกเมนต์และผู้เช่า
อัปเสิร์ตและขจัดข้อมูลซ้ำในตาราง
การทำ Primary-key upsert และการอัปเดตบางส่วน ทำให้ Pinot เหมาะสำหรับ Change-Data-Capture และสตรีมเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ใช่แค่บันทึกแบบเพิ่มเท่านั้น
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Pinot บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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