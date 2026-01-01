ติดตั้ง Apache IoTDB ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับ Industrial IoT ที่รองรับการนำเข้าข้อมูลปริมาณมาก การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที และการบีบอัดข้อมูลสูงเป็นพิเศษที่ Edge
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache IoTDB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache IoTDB
Apache IoTDB เป็นฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Internet of Things (IoT) ซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ต้นสำหรับปริมาณงาน IoT ทางอุตสาหกรรมที่มีจุดข้อมูลหลายพันล้านจุดเข้ามาทุกวันจากเซ็นเซอร์หลายล้านตัว รูปแบบ TsFile แบบคอลัมน์น้ำหนักเบาของมันสามารถบีบอัดข้อมูลได้ในอัตราส่วนที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ในขณะที่การสืบค้นเชิงวิเคราะห์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีและโมเดล Schema อุปกรณ์แบบต้นไม้จำลองโครงสร้างของอุปกรณ์อุตสาหกรรมจริง
การโฮสต์ Apache IoTDB ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้โครงการด้านการผลิต พลังงาน การขนส่ง และเมืองอัจฉริยะมีแบ็กเอนด์ telemetry ส่วนตัวที่ผสานรวมกับ Grafana, Spark, Flink, Kafka และ MQTT ได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อเมตริกและไม่ต้องส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ไปยังคลาวด์ของบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ Apache IoTDB
TsFile การจัดเก็บแบบคอลัมน์
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ให้ประสิทธิภาพการบีบอัดข้อมูลได้สูงสุดถึง 20:1 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม
การนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก
จัดการการเขียนข้อมูลหลายล้านครั้งต่อวินาทีจากอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำ โดยใช้ Log-Structured Merge tree ที่ออกแบบมาสำหรับปริมาณงานที่เน้นการเขียนข้อมูลเป็นหลัก
โครงสร้างอุปกรณ์แบบต้นไม้
โมเดลเส้นทางแบบลำดับชั้นสะท้อนถึงวิธีการที่โรงงานและกองยานพาหนะจัดระเบียบเซ็นเซอร์ โดยมีไวลด์การ์ดแบบคลุมเครือสำหรับการสอบถามแบบรวมข้อมูลข้ามอุปกรณ์
การรองรับมาตรการแบบเนทีฟ
การนำเข้าข้อมูลผ่าน JDBC Thrift RPC REST API V2 และ MQTT ช่วยให้อุปกรณ์ แดชบอร์ด หรือเครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ที่กำหนดเอง
Grafana และ Spark พร้อมใช้งาน
คอนเนคเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับ Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka และ Hadoop ทำให้ IoTDB กลายเป็นแบ็กเอนด์ Time-series ที่พร้อมใช้งานสำหรับไปป์ไลน์ที่มีอยู่เดิม
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache IoTDB บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
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