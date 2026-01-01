ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ Apache IoTDB

ติดตั้ง Apache IoTDB ใน 1 คลิก

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับ Industrial IoT ที่รองรับการนำเข้าข้อมูลปริมาณมาก การสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วในระดับเสี้ยววินาที และการบีบอัดข้อมูลสูงเป็นพิเศษที่ Edge

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง Apache IoTDB ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache IoTDB

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿349/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿419/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿839/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
ต่ออายุที่ ฿1,529/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache IoTDB

Apache IoTDB เป็นฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Internet of Things (IoT) ซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ต้นสำหรับปริมาณงาน IoT ทางอุตสาหกรรมที่มีจุดข้อมูลหลายพันล้านจุดเข้ามาทุกวันจากเซ็นเซอร์หลายล้านตัว รูปแบบ TsFile แบบคอลัมน์น้ำหนักเบาของมันสามารถบีบอัดข้อมูลได้ในอัตราส่วนที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั่วไปไม่สามารถทำได้ ในขณะที่การสืบค้นเชิงวิเคราะห์ที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีและโมเดล Schema อุปกรณ์แบบต้นไม้จำลองโครงสร้างของอุปกรณ์อุตสาหกรรมจริง

การโฮสต์ Apache IoTDB ด้วยตนเองบน VPS ของคุณช่วยให้โครงการด้านการผลิต พลังงาน การขนส่ง และเมืองอัจฉริยะมีแบ็กเอนด์ telemetry ส่วนตัวที่ผสานรวมกับ Grafana, Spark, Flink, Kafka และ MQTT ได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่อเมตริกและไม่ต้องส่งข้อมูลเซ็นเซอร์ไปยังคลาวด์ของบุคคลที่สาม

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ Apache IoTDB

TsFile การจัดเก็บแบบคอลัมน์

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ให้ประสิทธิภาพการบีบอัดข้อมูลได้สูงสุดถึง 20:1 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม

การนำเข้าข้อมูลจำนวนมาก

จัดการการเขียนข้อมูลหลายล้านครั้งต่อวินาทีจากอุปกรณ์ IoT ที่ใช้พลังงานต่ำ โดยใช้ Log-Structured Merge tree ที่ออกแบบมาสำหรับปริมาณงานที่เน้นการเขียนข้อมูลเป็นหลัก

โครงสร้างอุปกรณ์แบบต้นไม้

โมเดลเส้นทางแบบลำดับชั้นสะท้อนถึงวิธีการที่โรงงานและกองยานพาหนะจัดระเบียบเซ็นเซอร์ โดยมีไวลด์การ์ดแบบคลุมเครือสำหรับการสอบถามแบบรวมข้อมูลข้ามอุปกรณ์

การรองรับมาตรการแบบเนทีฟ

การนำเข้าข้อมูลผ่าน JDBC Thrift RPC REST API V2 และ MQTT ช่วยให้อุปกรณ์ แดชบอร์ด หรือเครื่องมือวิเคราะห์ใดๆ สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ที่กำหนดเอง

Grafana และ Spark พร้อมใช้งาน

คอนเนคเตอร์อย่างเป็นทางการสำหรับ Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka และ Hadoop ทำให้ IoTDB กลายเป็นแบ็กเอนด์ Time-series ที่พร้อมใช้งานสำหรับไปป์ไลน์ที่มีอยู่เดิม

ทำไมจึงเรียกใช้ Apache IoTDB บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

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