ติดตั้ง Apache Gravitino ในคลิกเดียว
ทะเลสาบเมทาดาต้าโอเพนซอร์สที่รวมแค็ตตาล็อก สคีมา และตารางทั่วทั้ง Iceberg Hive MySQL และ PostgreSQL ภายใต้ API เดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Apache Gravitino
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Apache Gravitino
Apache Gravitino คือเมทาดาต้าเลคแบบกระจายทางภูมิศาสตร์และรวมศูนย์ ที่ช่วยให้ทีมข้อมูลมีที่เดียวในการจัดการตาราง สคีมา ชุดไฟล์ โมเดล และนโยบายการเข้าถึงในแค็ตตาล็อกที่หลากหลาย ต่างจาก Hive Metastore แบบดั้งเดิม Gravitino รวมแค็ตตาล็อกที่มีอยู่โดยไม่ต้องคัดลอกเมทาดาต้า และเปิดเผยผ่าน REST API แบบรวมศูนย์และ UI เว็บที่ทันสมัย เพื่อให้เอนจิ้นอย่าง Trino Spark Flink และ Doris สามารถสอบถามมุมมองเชิงตรรกะเดียวกันได้
การโฮสต์ Gravitino บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ข้อมูลสายสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อน คำจำกัดความของสคีมา และการแมปข้อมูลประจำตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมของคุณ และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ของบริการเมทาดาต้าที่มีการจัดการ ปลายทางแค็ตตาล็อก Iceberg REST ที่มาพร้อมกัน พร้อมที่จะรองรับ lakehouse tables ได้ทันที
ฟีเจอร์หลักของ Apache Gravitino
เมทาดาต้า เลค แบบรวมศูนย์
รวมแค็ตตาล็อก Iceberg, Hive, JDBC และระบบไฟล์ ภายใต้ REST API เดียว และเนมสเปซ metalake.catalog.schema แบบสามระดับ
Iceberg REST ในตัว
จัดส่ง Iceberg REST catalog endpoint บนพอร์ต 9001 เพื่อให้ Spark, Flink และ Trino สามารถอ่านและเขียนตาราง Iceberg ได้โดยไม่ต้องใช้บริการภายนอก
ทันสมัย เว็บ UI
เรียกดู metalake แค็ตตาล็อก สคีมา และตาราง แก้ไขคุณสมบัติ และตรวจสอบสายข้อมูลจากเว็บคอนโซลในตัว — ไม่ต้องใช้คอนเทนเนอร์เพิ่มเติม
รองรับหลายเอนจิน
Trino Spark Flink Doris และ PyIceberg ตัวเชื่อมต่อสื่อสารกับ Gravitino เพื่อให้ข้อมูลเมตาเดียวกันขับเคลื่อน SQL แบตช์ และภาระงานสตรีมมิ่ง
ไฟล์เซ็ต และ แค็ตตาล็อกโมเดล
จัดการชุดไฟล์ที่ไม่มีโครงสร้างและข้อมูลเมตาของโมเดล ML ควบคู่ไปกับตาราง ทำให้เวิร์กโหลด AI และ Lakehouse มีระนาบการกำกับดูแลเพียงหนึ่งเดียว
ทำไมจึงเรียกใช้ Apache Gravitino บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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