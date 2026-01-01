ติดตั้ง CloudBeaver ในคลิกเดียว
เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ สร้างโดยทีม DBeaver รองรับ PostgreSQL MySQL MongoDB และอื่นๆ อีกมากมาย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ CloudBeaver
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย CloudBeaver
CloudBeaver เป็นแอปพลิเคชันจัดการฐานข้อมูลบนเว็บที่พัฒนาโดยทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง DBeaver ซึ่งเป็นไคลเอนต์เดสก์ท็อปยอดนิยม ช่วยให้การดูแลระบบฐานข้อมูลระดับมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้จากทุกเบราว์เซอร์ ทำให้ทีมงานสามารถสอบถามข้อมูล แสดงภาพ และจัดการระบบฐานข้อมูลหลายระบบได้จากอินเทอร์เฟซเดียว โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปบนทุกเครื่อง
การโฮสต์ CloudBeaver ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้ข้อมูลรับรองฐานข้อมูลและผลลัพธ์การสอบถามยังคงอยู่ในเครือข่ายของคุณเอง คุณหลีกเลี่ยงการเปิดเผยฐานข้อมูลแต่ละรายการสู่สาธารณะ พร้อมทั้งให้ทีมของคุณเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นแบบรวมศูนย์และควบคุมตามบทบาทได้ — จากอุปกรณ์ใดก็ได้ จากทุกที่
ฟีเจอร์หลักของ CloudBeaver
รองรับหลายฐานข้อมูล
เชื่อมต่อกับ PostgreSQL MySQL SQLite MongoDB Oracle SQL Server และอื่นๆ อีกมากมายจากอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว
เครื่องมือสร้างคิวรีแบบภาพ
สร้างคิวรีที่ซับซ้อนด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ลดข้อผิดพลาดและลดอุปสรรคสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อย
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ในระดับการเชื่อมต่อ เพื่อให้สมาชิกในทีมเห็นเฉพาะฐานข้อมูลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
ตัวแก้ไข SQL ขั้นสูง
เครื่องมือแก้ไขที่มีคุณสมบัติครบครัน พร้อมการเน้นไวยากรณ์ เติมข้อความอัตโนมัติ และประวัติการสืบค้น เพื่อการทำงานฐานข้อมูลประจำวันที่เกิดประสิทธิภาพ
การแสดงภาพข้อมูล
แสดงผลลัพธ์การสืบค้นเป็นแผนภูมิและกราฟได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมือ BI แยกต่างหาก
ทำไมจึงเรียกใช้ CloudBeaver บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม