ติดตั้ง bewCloud ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบติดตั้งเอง น้ำหนักเบา สำหรับการซิงค์ไฟล์ส่วนตัว รองรับ CalDAV และ CardDAV
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ bewCloud
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย bewCloud
bewCloud คือแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา สร้างด้วย TypeScript และ Deno ช่วยให้คุณจัดเก็บไฟล์ส่วนตัวและซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้ พร้อมความเข้ากันได้กับ CalDAV และ CardDAV ในตัวสำหรับปฏิทินและรายชื่อติดต่อ ทั้งหมดนี้ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
ต่างจากชุดซอฟต์แวร์คลาวด์ที่ซับซ้อนกว่า bewCloud ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายโดยตั้งใจ: ติดตั้งได้รวดเร็ว บำรุงรักษาง่าย และมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานหลักของการเข้าถึงไฟล์และการซิงค์ข้อมูลส่วนตัว การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้ไฟล์ ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อของคุณเป็นส่วนตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยบุคคลที่สาม
ฟีเจอร์หลักของ bewCloud
พื้นที่จัดเก็บไฟล์ส่วนตัว
จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอก
CalDAV/CardDAV ซิงค์
ซิงค์ปฏิทินและรายชื่อติดต่อกับไคลเอนต์ CalDAV หรือ CardDAV ใดก็ได้ รวมถึงแอป iOS Android และเดสก์ท็อป
การจัดการผู้ใช้
การควบคุมดูแลระบบในตัวช่วยให้คุณจัดการบัญชี กำหนดนโยบายการลงทะเบียน และควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้
การตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย
ปกป้องบัญชีด้วย TOTP, พาสคีย์ หรือ 2FA ที่ใช้เมล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นนอกเหนือจากรหัสผ่าน
การผสานรวม SSO
การรองรับ OIDC ที่เป็นทางเลือกช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่มีอยู่สำหรับ Single Sign-On ทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
ทำไมจึงเรียกใช้ bewCloud บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
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บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม