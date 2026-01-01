ติดตั้ง Canarytokens ในคลิกเดียว
ระบบโทเค็น Honeypot แบบโอเพนซอร์สที่แจ้งเตือนคุณอย่างเงียบๆ เมื่อมีคนเข้าถึงข้อมูล ไฟล์ หรือข้อมูลประจำตัวของคุณ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Canarytokens
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Canarytokens
Canarytokens เป็นระบบ Honeypot แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณสร้างกับดักที่มองไม่เห็นทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของคุณ สร้างโทเค็นติดตามในรูปแบบของ URL ชื่อ DNS เอกสาร ที่อยู่อีเมล การกำหนดค่า WireGuard และอื่นๆ — จากนั้นฝังไว้ในไฟล์ ระบบ หรือการกำหนดค่าเครือข่ายที่ละเอียดอ่อน ทันทีที่ผู้โจมตีหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโต้ตอบกับโทเค็น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึง
แตกต่างจากการตรวจจับการบุกรุกแบบดั้งเดิม Canarytokens ไม่ต้องใช้เอเจนต์ ไม่ต้องตรวจสอบบันทึก และไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้คุณควบคุมข้อมูลการแจ้งเตือนได้อย่างเต็มที่และช่วยให้คุณสร้างโทเค็นได้ไม่จำกัดโดยไม่มีข้อจำกัดในการสมัครสมาชิก
ฟีเจอร์หลักของ Canarytokens
การแจ้งเตือนการละเมิดทันที
รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการทริกเกอร์โทเค็น ซึ่งจะแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำข้อมูลออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทเค็นหลายสิบประเภท
สร้าง Honeypot ในรูปแบบ URL รายการ DNS เอกสาร Word PDF คีย์ AWS ที่อยู่อีเมล การกำหนดค่า WireGuard และอื่นๆ เพื่อครอบคลุมทุกช่องทางการโจมตี
การตรวจจับแบบไร้เอเจนต์
โทเค็นทำงานโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ บนระบบที่ถูกตรวจสอบ — เพียงแค่วางโทเค็นและรอการแจ้งเตือน
การควบคุมโฮสต์เอง
รันเซิร์ฟเวอร์ Canarytokens ของคุณเอง เพื่อเก็บข้อมูลเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นส่วนตัว สร้างโทเค็นได้ไม่จำกัด และปรับแต่งการแจ้งเตือนตามความต้องการของคุณ
ประวัติเหตุการณ์ที่สมบูรณ์
โทเค็นที่ถูกเรียกใช้แต่ละรายการจะบันทึกที่อยู่ IP User Agent การประทับเวลา และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ทำไมจึงเรียกใช้ Canarytokens บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม