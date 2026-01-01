ติดตั้ง Checkrr ใน 1 คลิก
สแกนไลบรารี Plex และ Jellyfin เพื่อหาสื่อที่เสียหาย และแทนที่ไฟล์เสียโดยอัตโนมัติผ่าน Sonarr, Radarr และ Lidarr
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Checkrr
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Checkrr
Checkrr เป็นเครื่องสแกนความสมบูรณ์ของไลบรารีแบบโอเพนซอร์สที่ปกป้องคอลเลกชันสื่อขนาดใหญ่จากการเสียหายแบบเงียบๆ โดยจะรันการตรวจสอบ ffprobe magic-number และ mimetype กับไฟล์วิดีโอ เสียง และคำบรรยายทุกไฟล์ในไลบรารีของคุณ จากนั้นจะแฮชไฟล์ที่ตรวจสอบแล้วลงในฐานข้อมูล bbolt เพื่อให้การสแกนในอนาคตข้ามเนื้อหาที่ทราบว่าดีแล้ว และเสร็จสิ้นภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายชั่วโมง
เมื่อไฟล์ไม่ผ่านการตรวจสอบ Checkrr จะเชื่อมต่อกับ arr stack ที่คุณใช้งานอยู่แล้ว — Sonarr Radarr หรือ Lidarr — ลบสำเนาที่เสียหาย และเรียกการดาวน์โหลดใหม่ผ่านบริการที่เกี่ยวข้อง การโฮสต์ Checkrr ด้วยตัวเองช่วยให้คุณควบคุมคลังสื่อของคุณได้ โดยไม่มีข้อจำกัด API ของบุคคลที่สาม และไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
ฟีเจอร์หลักของ Checkrr
ffprobe การสแกนความสมบูรณ์
ตรวจจับไฟล์ที่ถูกตัดทอน ระบุชื่อผิด และเล่นไม่ได้ ที่ Plex และ Jellyfin ข้ามไปอย่างเงียบๆ ระหว่างการเล่น
Sonarr Radarr Lidarr
ลบไฟล์ที่เสียหายและเรียกใช้การดาวน์โหลดใหม่ผ่าน arr stack ที่มีอยู่ของคุณ โดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
การสแกนซ้ำแบบรวดเร็วที่ใช้ Hash
จัดเก็บแฮชไฟล์ในฐานข้อมูล bbolt เพื่อให้การสแกนซ้ำข้ามเนื้อหาที่ตรวจสอบแล้ว และเสร็จสิ้นบนไลบรารีขนาดหลายเทราไบต์ได้ในไม่กี่นาที
รองรับ arr หลายอินสแตนซ์
เชื่อมต่อกับหลายอินสแตนซ์ของ Sonarr และ Radarr พร้อมกัน พร้อมการแมปพาธต่ออินสแตนซ์สำหรับ 4K อะนิเมะ และไลบรารีมาตรฐาน
การแจ้งเตือนในตัว
ส่งผลลัพธ์ไปยัง Discord Telegram Gotify ntfy Pushover webhooks SMTP และ Healthchecks สำหรับการสแกนตามกำหนดเวลาโดยไม่ต้องดูแล
ทำไมจึงเรียกใช้ Checkrr บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
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ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
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