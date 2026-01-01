ส่วนลดสูงสุดถึง 68% สำหรับ BookStack

ติดตั้ง BookStack ใน 1 คลิก

แพลตฟอร์มวิกิที่โฮสต์เอง พร้อมโครงสร้างลำดับชั้นแบบหนังสือ บท และหน้า สำหรับเอกสารของทีมที่เป็นระเบียบ

เปิดใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันที
สำรองข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ฟรี
VPS ที่มีการจัดการโดย AI
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ติดตั้ง BookStack ใน 1 คลิก

เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BookStack

ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB
ส่วนลด 64%
KVM 1
฿579
฿209 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿5,016 (ราคาปกติ ฿13,896) ต่ออายุในราคา ฿349/เดือน
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
นิยมมากที่สุด
ส่วนลด 62%
KVM 2
฿729
฿279 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿6,696 (ราคาปกติ ฿17,496) ต่ออายุในราคา ฿419/เดือน
2 vCPU cores
RAM 8 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 100 GB
แบนด์วิดท์ 8 TB
ส่วนลด 68%
KVM 4
฿1,219
฿389 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿9,336 (ราคาปกติ ฿29,256) ต่ออายุในราคา ฿839/เดือน
4 vCPU cores
RAM 16 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 200 GB
แบนด์วิดท์ 16 TB
ส่วนลด 64%
KVM 8
฿2,149
฿769 /เดือน
เลือกแพ็กเกจ
รับ 24 เดือนในราคา ฿18,456 (ราคาปกติ ฿51,576) ต่ออายุในราคา ฿1,529/เดือน
8 vCPU cores
RAM 32 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 400 GB
แบนด์วิดท์ 32 TB

ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น

ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี
ตัวจัดการ Docker
เข้าถึงบันทึกคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว
ติดตั้งเพียงคลิกเดียว
โปรเซสเซอร์ AMD EPYC
ที่เก็บข้อมูล NVMe SSD
ความเร็วเครือข่าย 1 Gbps
API สาธารณะ
ศูนย์ข้อมูลทั่วโลก
โดเมนฟรี 1 ปี

ทุกแพ็กเกจชำระเงินล่วงหน้า อัตราค่าบริการรายเดือนจะแสดงราคาแพ็กเกจทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจของคุณ

สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BookStack

BookStack เป็นวิกิแบบโอเพนซอร์สฟรีที่สร้างขึ้นบน Laravel ซึ่งจัดระเบียบเอกสารเป็นลำดับชั้นสามระดับ ได้แก่ หนังสือ บท และหน้า — ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีโครงสร้างตามธรรมชาติ ตัวแก้ไข WYSIWYG โหมด Markdown ในตัว และการผสานรวมไดอะแกรม draw.io หมายความว่าทีมสามารถเขียนและสร้างภาพประกอบเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

การโฮสต์ BookStack ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้เอกสารภายในที่ละเอียดอ่อน — เช่น runbook การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม นโยบาย HR — อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งและไม่มีการเข้าถึงเนื้อหาของคุณจากบุคคลที่สาม การอนุญาตตามบทบาทช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถอ่านหรือแก้ไขแต่ละส่วนของฐานความรู้ได้

เริ่มเลย
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย {name}

ฟีเจอร์หลักของ BookStack

โครงสร้างลำดับชั้น

หนังสือ บท และหน้า ช่วยให้เอกสารมีการจัดระเบียบและนำทางได้ง่าย เมื่อฐานความรู้เติบโตขึ้นเป็นหลายพันรายการ

WYSIWYG และ ตัวแก้ไข Markdown

นักเขียนสามารถเลือกประสบการณ์การแก้ไขที่ต้องการได้ในแต่ละหน้า — ไม่ว่าจะเป็นตัวแก้ไขบล็อกแบบเห็นภาพ หรือ Markdown ดิบพร้อมการแสดงตัวอย่างแบบสด

สิทธิ์ตามบทบาท

การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดในระดับหนังสือ บท และหน้า ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเอกสารระหว่างทีม ผู้รับเหมา และผู้อ่านทั่วไป

ค้นหาข้อความเต็ม

การค้นหาที่รวดเร็วจากข้อความในหน้าเว็บทั้งหมด หัวข้อ และข้อมูลเมตา หมายความว่าผู้ใช้จะพบคำตอบโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเนื้อหาถูกจัดเก็บไว้ที่ใด

ประวัติการแก้ไขหน้า

ทุกการแก้ไขจะถูกจัดเก็บเป็นเวอร์ชัน พร้อมการดูความแตกต่างและการย้อนกลับได้ในคลิกเดียว ซึ่งมีบันทึกการตรวจสอบและเป็นหลักประกันความปลอดภัยสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกัน

ทำไมจึงเรียกใช้ BookStack บน Hostinger

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน

เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย

มีตัวจัดการ Docker ในตัว

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

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เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

เลือกที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้
เริ่มกันเลย
เริ่มต้นจากระดับท้องถิ่น ขยายสู่ระดับโลก

บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀

Noel
Noel

ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง

Omkar
Omkar

ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน

Sylvain
Sylvain

ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา

Martin K
Martin K

บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม

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