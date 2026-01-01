ติดตั้ง BookStack ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มวิกิที่โฮสต์เอง พร้อมโครงสร้างลำดับชั้นแบบหนังสือ บท และหน้า สำหรับเอกสารของทีมที่เป็นระเบียบ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ BookStack
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย BookStack
BookStack เป็นวิกิแบบโอเพนซอร์สฟรีที่สร้างขึ้นบน Laravel ซึ่งจัดระเบียบเอกสารเป็นลำดับชั้นสามระดับ ได้แก่ หนังสือ บท และหน้า — ซึ่งสะท้อนถึงวิธีที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีโครงสร้างตามธรรมชาติ ตัวแก้ไข WYSIWYG โหมด Markdown ในตัว และการผสานรวมไดอะแกรม draw.io หมายความว่าทีมสามารถเขียนและสร้างภาพประกอบเอกสารได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
การโฮสต์ BookStack ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้เอกสารภายในที่ละเอียดอ่อน — เช่น runbook การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม นโยบาย HR — อยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อที่นั่งและไม่มีการเข้าถึงเนื้อหาของคุณจากบุคคลที่สาม การอนุญาตตามบทบาทช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถอ่านหรือแก้ไขแต่ละส่วนของฐานความรู้ได้
ฟีเจอร์หลักของ BookStack
โครงสร้างลำดับชั้น
หนังสือ บท และหน้า ช่วยให้เอกสารมีการจัดระเบียบและนำทางได้ง่าย เมื่อฐานความรู้เติบโตขึ้นเป็นหลายพันรายการ
WYSIWYG และ ตัวแก้ไข Markdown
นักเขียนสามารถเลือกประสบการณ์การแก้ไขที่ต้องการได้ในแต่ละหน้า — ไม่ว่าจะเป็นตัวแก้ไขบล็อกแบบเห็นภาพ หรือ Markdown ดิบพร้อมการแสดงตัวอย่างแบบสด
สิทธิ์ตามบทบาท
การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดในระดับหนังสือ บท และหน้า ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเอกสารระหว่างทีม ผู้รับเหมา และผู้อ่านทั่วไป
ค้นหาข้อความเต็ม
การค้นหาที่รวดเร็วจากข้อความในหน้าเว็บทั้งหมด หัวข้อ และข้อมูลเมตา หมายความว่าผู้ใช้จะพบคำตอบโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเนื้อหาถูกจัดเก็บไว้ที่ใด
ประวัติการแก้ไขหน้า
ทุกการแก้ไขจะถูกจัดเก็บเป็นเวอร์ชัน พร้อมการดูความแตกต่างและการย้อนกลับได้ในคลิกเดียว ซึ่งมีบันทึกการตรวจสอบและเป็นหลักประกันความปลอดภัยสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกัน
ทำไมจึงเรียกใช้ BookStack บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม