ติดตั้ง Blinko ในคลิกเดียว
แพลตฟอร์มการจดบันทึกแบบโอเพนซอร์สที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวมการเขียนบล็อกขนาดเล็ก การจัดการงาน และการค้นหาอัจฉริยะ
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Blinko
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Blinko
Blinko เป็นแพลตฟอร์มแบบโฮสต์เองที่รวมการบันทึกโน้ตอย่างรวดเร็ว การจัดการงาน และการค้นหาที่เสริมด้วย AI ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว อินเทอร์เฟซสไตล์ไมโครบล็อกกิ้งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการบันทึกไอเดียได้ทันที ในขณะที่การรองรับ Markdown อย่างเต็มรูปแบบ การติดแท็ก และการผสานรวม AI เสริมกับ OpenAI หรือ Ollama ช่วยให้ไอเดียเหล่านั้นถูกจัดระเบียบและค้นพบได้ตลอดเวลา
แตกต่างจากบริการจดบันทึกเชิงพาณิชย์ การโฮสต์ Blinko ด้วยตัวเองจะเก็บทุกความคิด แผนงาน และบันทึกการวิจัยไว้ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด — ไม่มีการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บ และไม่มีค่าใช้จ่ายต่อการค้นหา โน้ตสามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์ต่อสาธารณะได้จากการติดตั้งเดียวกัน
ฟีเจอร์หลักของ Blinko
การบันทึกที่ราบรื่น
อินพุตสไตล์ไมโครบล็อกช่วยให้คุณบันทึกแนวคิดได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องเรียกดูโครงสร้างโฟลเดอร์ หรือเลือกเทมเพลตก่อน
การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
เชื่อมต่อ OpenAI หรือโมเดล Ollama ในเครื่อง เพื่อสอบถามโน้ตของคุณด้วยภาษาธรรมชาติ แสดงผลรายการที่เกี่ยวข้องแม้ว่าคุณจะจำคีย์เวิร์ดที่แน่นอนไม่ได้ก็ตาม
Markdown และ การรองรับงาน
จัดรูปแบบบันทึกด้วย Markdown เต็มรูปแบบและฝังรายการตรวจสอบงาน เพื่อให้เครื่องมือเดียวกันจัดการได้ทั้งการบันทึกอย่างรวดเร็วและการติดตามโครงการที่มีโครงสร้าง
บันทึกสาธารณะ หรือ ส่วนตัว
กำหนดการมองเห็นของแต่ละโน้ต ช่วยให้คุณสามารถเก็บฐานความรู้ส่วนตัวไว้ได้ พร้อมทั้งเผยแพร่เนื้อหาที่เลือกเป็นไมโครบล็อก โดยไม่ต้องมีแพลตฟอร์มแยกต่างหาก
การย้ายข้อมูล
การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและฟังก์ชันนำเข้า/ส่งออกช่วยให้มั่นใจได้ว่าบันทึกย่อของคุณจะยังคงเข้าถึงได้และสามารถย้ายได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มใดก็ตาม
ทำไมจึงเรียกใช้ Blinko บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
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