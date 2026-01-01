ติดตั้ง Big-AGI ใน 1 คลิก
พื้นที่ทำงาน AI หลายโมเดลระดับมืออาชีพ รองรับโมเดลกว่า 500+ รายการ จากผู้ให้บริการกว่า 20+ ราย พร้อมการเปรียบเทียบโมเดลแบบขนานในตัว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Big-AGI
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Big-AGI
Big-AGI คือพื้นที่ทำงาน AI แบบโอเพนซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการควบคุมการโต้ตอบกับ AI อย่างจริงจัง เชื่อมต่อ API keys ของคุณเองสำหรับ OpenAI Anthropic Google Gemini Groq Mistral และผู้ให้บริการอื่น ๆ อีกกว่า 15 ราย เพื่อเข้าถึงโมเดลกว่า 500 รายการจากอินเทอร์เฟซเดียว — โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากคนกลางและไม่มีค่าสมัครสมาชิกแพลตฟอร์ม นอกเหนือจากที่คุณจ่ายให้กับผู้ให้บริการโดยตรง
ฟีเจอร์ Beam อันเป็นเอกลักษณ์จะรันพรอมต์เดียวกันพร้อมกันในหลายโมเดล และรวมคำตอบที่ดีที่สุดอย่างชาญฉลาด ช่วยลดการเกิดภาพหลอนในงานที่มีความสำคัญสูงได้อย่างมาก การโฮสต์ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ทำให้การสนทนาและ API key ทุกรายการเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ พร้อมตัวเลือก HTTP Basic Auth เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงของทีม
ฟีเจอร์หลักของ Big-AGI
Beam Multi-Model
รันพรอมต์ใดก็ได้ในหลายโมเดล AI พร้อมกันและรวมการตอบสนองที่ดีที่สุด — ลดการเกิดภาพหลอนในงานที่ซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง
500+ รุ่น
เชื่อมต่อ OpenAI Anthropic Gemini Groq Mistral OpenRouter และผู้ให้บริการอื่นๆ อีกกว่า 15 ราย ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว โดยใช้ API Key ของคุณเอง
ความเป็นส่วนตัวที่เน้นท้องถิ่น
การสนทนาและการตั้งค่าจะถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ — ข้อมูลของคุณจะไม่มีวันหลุดออกจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง
การค้นหาเว็บ & การอ้างอิง
ค้นหาข้อมูลบนเว็บภายในแชทใดก็ได้ และรับคำตอบพร้อมแหล่งอ้างอิง ที่ขับเคลื่อนโดย Google Custom Search หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่กำหนดค่าไว้
การควบคุมการเข้าถึง
ปกป้องอินสแตนซ์ที่โฮสต์เองของคุณด้วย HTTP Basic Auth เพื่อให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงคีย์ API และประวัติการสนทนาของคุณได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Big-AGI บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม