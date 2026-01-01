ติดตั้ง ArangoDB ใน 1 คลิก
ฐานข้อมูลหลายโมเดลแบบเนทีฟที่รองรับข้อมูลกราฟ เอกสาร และคีย์-ค่า ผ่านภาษาคิวรีแบบรวมที่เป็นหนึ่งเดียว
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ ArangoDB
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย ArangoDB
ArangoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ Multi-model ดั้งเดิมแบบโอเพนซอร์ส ที่จัดการข้อมูลประเภทกราฟ เอกสาร และข้อมูลคีย์-ค่า ภายในเอนจินเดียว แตกต่างจากฐานข้อมูลเฉพาะทางที่จำกัดคุณให้อยู่ในโมเดลข้อมูลเดียว ArangoDB ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานโมเดลต่างๆ ในการคิวรีเดียว โดยใช้ AQL (ArangoDB Query Language) ช่วยลดภาระในการดูแลรักษาระบบแยกต่างหากสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ
การโฮสต์ ArangoDB ด้วยตนเอง ช่วยให้คุณควบคุมข้อมูล สคีมา และการปรับแต่งประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือข้อจำกัดการใช้งาน เว็บอินเทอร์เฟซในตัว มีฟังก์ชันการสำรวจกราฟแบบภาพ การดำเนินการคิวรี การจัดการคอลเลกชัน และการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใดๆ
ฟีเจอร์หลักของ ArangoDB
คิวรีหลายโมเดล
คิวรีกราฟ เอกสาร และข้อมูลแบบคีย์-ค่า ร่วมกันในคำสั่ง AQL เดียว โดยไม่ต้องเชื่อมโยงข้ามฐานข้อมูลที่แยกกัน
การท่องไปในกราฟ
สำรวจความสัมพันธ์ทั่วโหนดที่เชื่อมต่อกันนับล้านด้วยอัลกอริทึมกราฟแบบเนทีฟ รวมถึงเส้นทางที่สั้นที่สุด k-เส้นทางที่สั้นที่สุด และการจับคู่รูปแบบ
Web UI ในตัว
จัดการคอลเลกชัน รันคิวรี แสดงภาพกราฟ และตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์จากแดชบอร์ดที่เข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์ที่พอร์ต 8529
สคีมาที่ยืดหยุ่น
จัดเก็บเอกสาร JSON ที่ไม่มี Schema หรือบังคับใช้โครงสร้างต่อคอลเลกชัน ปรับให้เข้ากับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องย้ายข้อมูล
AQL พลัง
ArangoDB Query Language รวมการสำรวจกราฟ การกรองเอกสาร และการรวมข้อมูล ด้วยไวยากรณ์ที่แสดงออกได้ดี อ่านง่าย ใกล้เคียงกับ SQL.
ทำไมจึงเรียกใช้ ArangoDB บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม