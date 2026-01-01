ติดตั้ง Appsmith ใน 1 คลิก
แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สแบบ low-code สำหรับสร้างเครื่องมือภายในองค์กร แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ และแดชบอร์ด ด้วยความเร็วแบบลากและวาง
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ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Appsmith
Appsmith เป็นแพลตฟอร์ม low-code แบบโอเพนซอร์สชั้นนำที่ช่วยให้นักพัฒนาสร้างเครื่องมือภายใน แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ และแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะเป็นหลายสัปดาห์ ไลบรารีวิดเจ็ตแบบลากและวาง ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับฐานข้อมูลกว่า 25 รายการ และการรองรับ JavaScript เต็มรูปแบบสำหรับตรรกะทางธุรกิจ หมายความว่าคุณสามารถส่งมอบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้โดยไม่ต้องสร้างส่วนหน้าตั้งแต่เริ่มต้น หรือรอรอบการทำงานทางวิศวกรรม
การโฮสต์ Appsmith บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ข้อมูลรับรองฐานข้อมูล คีย์ API และข้อมูลทางธุรกิจที่ละเอียดอ่อนยังคงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของคุณทั้งหมด ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อผู้ใช้ ไม่มีข้อมูลออกจากเครือข่ายของคุณ และควบคุมนโยบายการเข้าถึง กลยุทธ์การสำรองข้อมูล และการปรับขนาดได้อย่างเต็มที่ เมื่อพอร์ตโฟลิโอเครื่องมือภายในของคุณเติบโตขึ้น
ฟีเจอร์หลักของ Appsmith
เครื่องมือสร้างภาพแบบลากและวาง
สร้างอินเทอร์เฟซจากวิดเจ็ตสำเร็จรูปกว่า 45 รายการ เช่น ตาราง แผนภูมิ แบบฟอร์ม และแผนที่ เพื่อให้นักพัฒนาสามารถสร้างเครื่องมือภายในที่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเขียนโค้ดส่วนหน้า
25+ ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูล
เชื่อมต่อโดยตรงกับ PostgreSQL MySQL MongoDB Elasticsearch และอื่นๆ รวมถึง REST หรือ GraphQL API ใดๆ ก็ตาม ช่วยให้คุณเข้าถึงชุดข้อมูลทั้งหมดของคุณได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มเดียว
JavaScript ตรรกะทางธุรกิจ
เขียน JavaScript แบบกำหนดเองควบคู่ไปกับส่วนประกอบภาพ เพื่อจัดการกับการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน ตรรกะแบบมีเงื่อนไข และเวิร์กโฟลว์แบบหลายขั้นตอน ที่เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดไม่สามารถแสดงออกได้
ระบบควบคุมเวอร์ชันแบบ Git
ติดตามการเปลี่ยนแปลงโค้ดแอปพลิเคชันใน Git ช่วยให้สามารถตรวจสอบโค้ด ย้อนกลับ และเวิร์กโฟลว์การพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนำระเบียบวินัยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาใช้กับเครื่องมือภายในองค์กร
การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
กำหนดสิทธิ์แบบละเอียดในระดับแอปพลิเคชัน หน้า และวิดเจ็ต เพื่อให้ผู้ที่เหมาะสมสามารถดูหรือแก้ไขเครื่องมือแต่ละรายการได้ โดยไม่เปิดเผยการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนให้ทั้งองค์กรทราบ
ทำไมจึงเรียกใช้ Appsmith บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม