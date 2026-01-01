ติดตั้ง Annif ใน 1 คลิก
ชุดเครื่องมือการจัดทำดัชนีหัวเรื่องอัตโนมัติหลายภาษาสำหรับห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และเวิร์กโฟลว์การวิจัย
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Annif
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Annif
Annif เป็นชุดเครื่องมือโอเพนซอร์สจากหอสมุดแห่งชาติฟินแลนด์ ที่กำหนดคำศัพท์หัวเรื่องให้กับเอกสารโดยอัตโนมัติ โดยรวมแบ็กเอนด์ด้านคำศัพท์ สถิติ และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งรวมถึง TF-IDF fastText Omikuji MLLM YAKE และโมเดลแบบ Ensemble เพื่อให้บรรณารักษ์สามารถเลือกหรือรวมอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละชุดข้อมูลและภาษา
การโฮสต์ Annif บน VPS ของคุณเอง ช่วยให้ชุดข้อมูลการฝึกอบรม คำศัพท์ควบคุม และข้อมูลเมตาทางบรรณานุกรมอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสมบูรณ์ แทนที่จะส่งไปยังบริการจัดทำดัชนีของบุคคลที่สาม คอนเทนเนอร์มี REST API และ UI บนเบราว์เซอร์สำหรับการทดสอบโปรเจกต์ ดังนั้น การรวม Annif เข้ากับไปป์ไลน์การทำรายการที่มีอยู่ หรือการสร้างไคลเอนต์แบบกำหนดเอง จึงทำได้เพียงแค่เรียกใช้ HTTP
ฟีเจอร์หลักของ Annif
แบ็กเอนด์การทำดัชนีหลายรายการ
เลือกระหว่าง TF-IDF fastText Omikuji MLLM YAKE และ stwfsapy หรือรวมเข้าด้วยกันเป็นชุดที่ปรับแต่งมาสำหรับแต่ละภาษาและชุดข้อมูล
รองรับหลายภาษา
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ปรับแต่งได้รองรับภาษาฟินแลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน และภาษาอื่นๆ ผ่าน Snowball stemmers Voikko และ spaCy pipelines
REST API และ เว็บ UI
UI ของเบราว์เซอร์ในตัวช่วยให้คุณทดลองกับโปรเจกต์ ในขณะที่ REST endpoint ที่มีเอกสาร OpenAPI จะเชื่อมต่อ Annif เข้ากับเครื่องมือจัดทำรายการที่มีอยู่
อภิธานศัพท์ควบคุม
โหลดชุดคำศัพท์ SKOS, TSV หรือ CSV เช่น YSO, LCSH หรืออรรถาภิธานของคุณเอง เพื่อให้คำแนะนำสอดคล้องกับไฟล์ข้อมูลหลัก
CLI สำหรับการฝึกอบรมและการประเมินผล
จัดการโปรเจกต์ ฝึกโมเดล และวัดประสิทธิภาพความแม่นยำและการเรียกคืนกับคลังข้อมูลมาตรฐานทองคำด้วยอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งที่สามารถเขียนสคริปต์ได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Annif บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม