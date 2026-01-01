ติดตั้ง Cap ใน 1 คลิก
ทางเลือก CAPTCHA แบบโอเพนซอร์สที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก โดยใช้หลักฐานการทำงานแทนปริศนาภาพ — ไม่มีการติดตาม ไม่มีคุกกี้ ไม่มีการเรียกใช้ภายนอก
เลือกแพ็กเกจ VPS สำหรับ Cap
ทุกแพ็กเกจมีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
สิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ด้วย Cap
Cap เป็นทางเลือก CAPTCHA แบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา ที่ช่วยปกป้องฟอร์มและ API จากบอท โดยใช้หลักฐานการทำงาน (proof-of-work) แทนปริศนาภาพ แทนที่จะให้ผู้ใช้ระบุสัญญาณไฟจราจรหรือทางม้าลาย Cap จะรันการท้าทาย SHA-256 แบบเงียบๆ ใน WebAssembly ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีสำหรับผู้ใช้จริง ในขณะที่ทำให้การส่งข้อมูลอัตโนมัติมีค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสูงสำหรับบอท ไม่มีการตั้งค่าคุกกี้ ไม่มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรม และไม่มีคำขอใดๆ ออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง
การโฮสต์ Cap ด้วยตนเองบน VPS ของคุณ ช่วยให้คุณควบคุมการป้องกันบอทได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมต่อการยืนยัน และไม่ต้องพึ่งพาบริการต่างๆ เช่น Google reCAPTCHA หรือ Cloudflare Turnstile แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบมีฟังก์ชันวิเคราะห์การท้าทายและการจัดการคีย์เว็บไซต์
ฟีเจอร์หลักของ Cap
ความท้าทาย Proof-of-Work
การคำนวณ SHA-256 ทำงานอย่างเงียบๆ ใน WebAssembly ทำให้การป้องกันบอทไม่ปรากฏแก่ผู้ใช้จริง ในขณะที่เพิ่มต้นทุนของการโจมตีแบบอัตโนมัติ
ไร้การติดตาม
ไม่มีการตั้งค่าคุกกี้ ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม และไม่มีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม — เป็นมิตรกับ GDPR อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่การออกแบบ
แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ
ตรวจสอบอัตราการสำเร็จของความท้าทาย จัดการคีย์เว็บไซต์ และตรวจสอบเมตริกกิจกรรมบอทผ่านแดชบอร์ดการวิเคราะห์ในตัว
วิดเจ็ตน้ำหนักเบา
วิดเจ็ตฝั่งไคลเอ็นต์มีขนาดเพียงประมาณ 20KB เท่านั้น ซึ่งเพิ่มภาระให้กับหน้าเว็บเพียงเล็กน้อยสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่ฝังวิดเจ็ตนี้
การออกแบบโดยเน้น API เป็นหลัก
ตรวจสอบโทเค็น Challenge ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่าน REST API แบบง่ายๆ ทำให้ Cap สามารถทำงานร่วมกับภาษาหรือเฟรมเวิร์กใดก็ได้
ทำไมจึงเรียกใช้ Cap บน Hostinger
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เปิดใช้งานได้ในคลิกเดียว
เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้ทันทีด้วยการตั้งค่าที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า ไม่ต้องติดตั้งเองหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
ระบบรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้
ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณด้วยไฟร์วอลล์ในตัว การป้องกัน DDoS และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มีตัวจัดการ Docker ในตัว
เรียกใช้งานและจัดการคอนเทนเนอร์ Docker หลายตัวจากที่เดียว ปรับใช้ อัปเดต และตรวจสอบโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
บริการโฮสติ้ง Docker VPS ที่คุณวางใจได้
ฉันมีความสุขอย่างมากกับบริการโฮสติ้ง VPS ของ Hostinger! ความเสถียรของระบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทำให้เว็บไซต์ของฉันทำงานได้อย่างราบรื่น และเมื่อใดก็ตามที่ฉันต้องการความช่วยเหลือ ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของพวกเขาก็ตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีความรู้ และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจ
ทุกอย่างราบรื่นและยอดเยี่ยมมากกับ Hostinger ทั้งแชทบอท AI และแชทกับเจ้าหน้าที่หาก AI แก้ปัญหาไม่ได้ โอ้ และ VPS ก็สุดยอดมาก ไม่มีปัญหาอะไรเลย ขอบคุณทีมพัฒนาและทุกคนที่เกี่ยวข้องมากครับ ขอให้รักษามาตรฐานนี้ต่อไป 🚀
ในที่สุดก็เจอผู้ให้บริการ VPS hosting ที่ทำได้ดีเยี่ยม! ราคาเหมาะสม เว็บไซต์ใช้งานง่ายและเคารพเวลาของผู้ใช้ การสำรองข้อมูลราบรื่น การสนับสนุนดี เชื่อถือได้ รู้สึกมั่นคงแข็งแรง
ฉันติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Hostinger หลังจากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ n8n ที่ฉันโฮสต์เองได้ และฉันประทับใจมาก Kodee และ Mohammad จากทีมสนับสนุนมีความอดทนและให้ความช่วยเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วน
ขอขอบ Carla มาก ๆ ที่ช่วยอัปเกรด N8N บน VPS ของ Hostinger ครั้งนี้ เธอเป็นมืออาชีพและมีความรู้จริง ขอบคุณอีกครั้งนะ
Hostinger VPS ยอดเยี่ยมมาก ใช้งานได้ดี เร็วและเสถียรมาก ไม่เคยล่ม ไม่เคยมีปัญหา
บริษัทนี้ดำเนินงานได้ดีมาก ผมพอใจในแต่ละบริการที่ผมใช้จากพวกเขามาก ราคาไม่แพงเท่ากับบางที่ที่มี VPS ที่ยอดเยี่ยมและแพ็กเกจราคาที่เหมาะสม